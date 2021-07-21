نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي وعقاري من الأهلي بشروط سهله ومميزات مثيره وسداد ميسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي وعقاري من الأهلي من اهم التمويلات التي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. حيث لأول مره بالمملكة يمكنك الحصول علي تمويلين في تمويل واحد والسيولة التي يريدها العميل. كما اعلن البنك أيضا حديثا عن برنامج الأهلي التأجيري 50/50 بدون رسوم ومعرفه الشروط اللازمة للبرنامج واعلن أيضا عن عروض كيا البنك الأهلي 2021 ومعرفه شروط العروض وكيفيه الحصول عليها. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم الآن بشرح المنتج التمويلي بالتفصيل ومعرفه الشروط و المميزات وكيفيه الحصول علي التمويل من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي وعقاري من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل وذلك من خلال خاصيه 2×1 وذلك للعملاء المشتركين فيها وأيضا الغير مشتركين. وعلي سبيل المثال إذا كان راتب العميل 10000 ريال ويرغب في الحصول علي التمويلين فإذا كنت غير مشترك في الخاصية يكون التمويل الشخصي بمبلغ 188800 ريال وتمويل عقاري بمبلغ 463916 ريال. أما إذا كنت مشترك في الخاصية فيكون التمويل الشخصي 188800 ريال والتمويل العقاري يكون 1035550 ريال. وقد اعلن البنك علي أن الأقساط تكون قسطين منفصلين واحد للتمويل الشخصي والأخر للعقاري. ويكون قسط التمويل الشخصي مستمر حتي انتهاء فترته ومبلغ قسط التمويل العقاري يستمر حتي سداد التمويل الشخصي.

شروط تمويل 2 في 1

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي التمويل بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يمكن سداد التمويل الشخصي خلال 5 سنوات أو اقل حسب رغبه العميل.

أما التمويل العقاري يصل إلي 30 سنه أو اقل حسب رغبته أيضا.

إذا وجد تمويل شخصي ساري يمكن للعميل الحصول علي تمويل عقاري اكبر من خاصيه 2×1.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة للبنك.

كيفيه الحصول علي تمويل 2 في 1

كما اعلن البنك عن طريق وقنوات الحصول علي التمويل بكل سهوله عن طريق زياره احد فروع البنك في المملكة. أو الاتصال علي رقم 8002441005 للاستفسار وتقديم الطلبات أيضا. أما للتقديم الإلكتروني فيجب عليك اتباع الخطوات الأتية: