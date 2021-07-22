إعفاء بنك الراجحي السعودي 1442 بأمر ملكي من سداد أقساط التمويلات

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عمر شويل - جدة إعفاء بنك الراجحي السعودي من سداد أقساط التمويلات ، تعرضت السعودية إلى أزمة اقتصادية بعد انتشار وباء كورونا، مما أثر على خدمات البنوك المختلفة والمصارف، مثل البنك الراجحي السعودي المشهور، وقام بنك الراجحي بتقديم خدمات إعفاء أقساط التمويل التي يطرحها بنك الراجحي، بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تعرضت لها البلاد، نظرا لأن الحكومة منعت الحج والعمرة مما أثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية و في هذا المقال سنتناول معاَ طريقة تقديم طلب علي أسقاط أقساط قرض الراجحي بأمر ملكي.

إعفاء بنك الراجحي السعودي من سداد أقساط التمويلات

بسبب الظروف في السعودية قام مصرف الراجحي بتقديم خدمة الإعفاء تسديد القرض للتخفيف من الأعباء على المواطنين، كما قام بتوفير خدمات مختلفة مثل الودائع، والقروض، والإعفاءات، وشهادات الاستثمار، ويبحث إذا كان العملاء الغير قادرين على السداد.

إعفاء بنك الراجحي السعودي بأمر ملكي

تم تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين مميزة مثل خدمة الإعفاء من أقساط القروض، ويقدم المصرف تأمين تكافلي إذا تعرض متقدم للقرض للوفاة، حيث يتم اعفاء الأسرة من الأقساط .

. إذا أصيب المتقدم بإعاقة أو مرض يجعله غير قادر على العمل، وإذا توفي المقترض بسبب الانتحار أو قام بقتل نفسه أو تم تنفيذ حكم قضائي فيه في القتل، أو إذا تسبب في الموت نتيجة سباق سيارات في هذه الحالة يتم الإعفاء من أقساط القرض.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

يجب تقديم صورة الهوية الوطنية للشخص المتوفى، والورثة.

يجب أن يكون ميراث المتوفى أقل من مبلغ الأقساط، ويتم تقديم نموذج يوضح الحالة الاقتصادية والمادية له، والأقساط المتبقية.

كيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات تتم لإسقاط سداد قروض الراجحي المتقدم حيث أولها هو زيارة موقع بنك الراجحي على الأنترنت.

وتسجيل الدخول فيه، ثم يقوم المتقدم بتقديم بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سريعة المفعول.

يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح كما يتم طلب أخلاء طرف.

شروط الحصول على قرض الراجحي