“الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

دوت الخليج – واس وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة “ظل ووقاية 2” أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، والعاملين ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.

وتستهدف المبادرة “ظل ووقاية” في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية ، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

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