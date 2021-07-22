نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز الاستعلام عن معاملة برقم الطلب وآلية إنهاء طلب تنفيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن ناجز الاستعلام عن معاملة وذلك لمعرفة حالة المعاملات الخاصة بهم، وقد أتاحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية إمكانية استعلام عن معاملة برقم الهوية وكذلك يمكن استخدام ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب ويعد ذلك من الأمور التي تخفف عن المواطنين وتيسر عليهم الذهاب إلى مقر الوزارة أو المكاتب التابعة لها إلى جانب إصدار الوكالة الإلكترونية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ناجز الاستعلام عن معاملة.

ناجز الاستعلام عن معاملة

تسعى وزارة العدل للتخفيف عن المواطنين ولذلك فقد قامت بتوفير إمكانية استخدام ناجز الاستعلام عن معاملة إلكترونيًا ويتم الاستعلام عبر ناجز بأكثر من طريقة سوف نذكرها فيما يلي:

ناجز الاستعلام عن معاملة برقم الهوية

كل ما على المواطن أن يقوم بإتباع الخطوات التالية ليتم عرض حالة المعاملة الخاصة به وهي:

الذهاب إلى الصفحة الرسمية لبوابة ناجز.

اختيار كلمة استعلام برقم الهوية.

يطلب بعد ذلك الموقع تحديد نوع الهوية سواء أكانت إقامة أو هوية وطنية.

يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الخاصة به.

يطلب الموقع إدخال رقم الميلاد بالطريقتين الهجرية والميلادية.

يتعين على المستعلم بعد ذلك كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة.

بعد الانتهاء مباشرة يقوم المستعلم بالضغط على كلمة استعلام لتظهر أمامه كافة المعلومات الخاصة بالمعاملة.

ناجز الاستعلام عن معاملة برقم الطلب

ويمكن الاستعلام من خلال استخدام رقم الطلب بالطريقة التالية:

يقوم المستعلم بالتوجه إلى موقع ناجز الإلكتروني.

الضغط على كلمة استعلام عن معاملة، ومن ثم يتم النقر على كلمة الدخول إلى الخدمة.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستعلم إدخال رقم المعاملة، ومن ثم يتم طلب إدخال سنة المعاملة.

يتعين بعد ذلك على المستخدم كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة.

بعد الانتهاء من كتابة الكود يتم الضغط على كملة بحث ليظهر أمام المستخدم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملة المستعلم عنها.

إنهاء طلب تنفيذ وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل إمكانية إنهاء طلب عبر بوابة ناجز من خلال الخطوات التالية: