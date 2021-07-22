نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حزمة من التعديلات الجديدة علي نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة ويأتي ذلك في إطار خدمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي المعاشات وحتي الموظفين، وأتت تلك التعديلات وفقاً لمرسوم ملكي يحمل رقم م/33 بتاريخ الثالث عشر من شهر رمضان للعام 1421 هـ وقد نص التعديل علي حزمة من القرارات التي نوردها في مقالنا لكم ، كما نصت لوائح التعديلات علي بيانات تخص الفئة العمرية لسن تقاعد كبار السن ومحالي المعاشات من موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي وما يحتويه من مساواة بين سن تقاعد الرجال والنساء ومدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المشروطة باستحقاق راتب التقاعد.

قرارات نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

جاءت حزمة القرارات الخاصة بتعديلات أحكام نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كالآتي:

الإقرار بعدد من المهن الجديدة ومن بينها مهن قطاع المحاسبة ومهن قطاع المراجعة.

الموافقة علي قرار توفير الوحدات السكنية بنطاق بعض المدن مثل الرياض والدمام وجدة.

اعتماد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

تعديلات المادة الثانية والعاشرة والثامنة والخمسون مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية.

تعديل المادة الثامنة والثلاثون المختصة بتنظيم التعويضات من قانون التأمينات الاجتماعية.

إدخال تعديل علي المادة الثالثة والأربعون الخاصة بالتطبيق الاختياري للتأمينات الاجتماعية.

أيضاً تعديل علي فرع الأخطار المهنية من قانون التأمينات الاجتماعية.

التعديل علي فرع التنظيم الإداري والمعاشات.

وقد راعى نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين ويمكنكم الاطلاع علي نصوص تعديل قوانين و أحكام نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة من المجلد السادس علي موقع الوزارة الإلكتروني ، ومن خلال تلك التعديلات يمكنكم الربط بين احتساب راتب التقاعد والقوانين الجديدة المختصة به.

قرارات مجلس الوزراء السعودي فيما يخص تنظيم قانون التأمينات الاجتماعية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي إصدار حزمة من قرارات مجلس الوزراء بخصوص التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي فيما يخص نظام التأمينات وما يتعلق به من بيانات تضمن شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات و القطاعين الخاص والعام وشؤون المواطنين ونصت القرارات علي الآتي :

دعم قرارات مبادرة توفير وحدات سكنية بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

الموافقة علي إقرار مهن جديدة في مجالات الحسابات والمراجعة الحسابية.

الموافقة علي إنشاء مركز خاص بجمع بلازما الدم بالمملكة مدعوماً من القطاع الخاص.

اعتماد تنظيم هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة.

اعتماد بعض الترقيات من الدرجتين الخامسة عشر والرابعة عشر ببعض الهيئات الحكومية.

ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم معرفة معلومات عن تعديل نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية :