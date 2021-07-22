نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل 1442 | رقم الاتصال بالضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل ورقم الاتصال بالضمان الاجتماعي 1442، حيث تستعلم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الرجال والنساء عن طريقة الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي وموعد نزوله ومعرفة رقم الاتصال الموحد بالضمان الاجتماعي، حيث يعتبر رقم الضمان الاجتماعي السعودي من الأرقام الهامة التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين حتي يتم الاستفسار عن جميع خدمات الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، حيث ترعي الوزارة عدة برامج اجتماعية ومشروعات خيرية يتم توجيهها الي فئات محددة من المواطنين والتي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، حيث يتم تقديم تأمين مادي من خلال معاش يتم صرفه لمن هم أكثر استحقاقاً، وتهتم الوزارة بتقديم كافة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع السعودي، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل ورقم الاتصال بالضمان الاجتماعي 1442.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالمملكة 1442

توجه وزارة الموارد البشرية جميع المواطنين بأنه في حالة الرغبة للاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي/ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول بالموقع من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكذلك إدخال كلمة المرور في المكان المحدد له.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ثم الضغط علي الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي.

يتم إدراج رقم السجل المدني في المكان المحدد له.

ثم بعدها يتم إدخال رقم الضمان في مكان الاستعلام المُخصص له.

إدخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط علي استعلام لتظهر بعدها تفصيلياً كافة البيانات المتعلقة بمبلغ الضمان الاجتماعي وبيانات التسجيل الشخصية.

رقم الاتصال بالضمان الاجتماعي بالسعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وفرت الرقم الموحد المجاني الخاص بالضمان الاجتماعي من أجل التواصل السريع مع مسئولي خدمة برنامج الضمان الاجتماعي، والتحدث الي موظفي وزارة الموارد بهدف الاستعلام والاستفسار عن أي خدمة من خدمات يتم الاستفادة منها وذلك لجميع العملاء، أو في حالة وجود رغبة من أجل تقديم شكوى، وفيما يلي رقم الضمان الاجتماعي بالسعودية: