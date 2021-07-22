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عمر شويل - جدة من أهم الخطط التي تعمل بها الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، هو تواجدها بشكل مستمر على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها بالطبع موقع التغريدات ” تويتر” والذي يضم كافة الحسابات الرسمية للوزارات والهيئات حيث تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها من المواطنين و المقيمين على السواء، بالإضافة إلى متابعة متابعيها بكل ما يستجد من الأخبار لحظيا، و تعتر المديرية العامة للجوازات السعودية واحدة من أهم المؤسسات الحكومية المتواجدة بصفة مستمرة على السوشيال ميديا ، حيث تجتهد في العمل سعيا وراء حصول المواطن على جميع الخدمات التي تهمه ، من خلال تسهيل إتاحتها إلكترونيا و هو بالطبع ما يساعد على توفير كلا من الوقت والمجهود ، هذا بالإضافة الى التزامها بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي يتم طرحها على الحساب الرسمي لها.

متى يتم السماح للوافد المرحل أن يعود الى المملكة مجددا؟ الجوازات السعودية تجيب

ومنها على سبيل المثال أحد الاستفسارات التي وردت من مواطن حول طريقة التعامل مع هوية المقيم بعد مغادرته البلاد، والذي نتعرف اليوم على إمكانية عودة الوافد المرحل الى البلاد مرة أخرى، هذا و قد كشفت الجوازات من قبل عن الشروط اللازمة لاستخراج تأشيرة ذهاب و عودة للطفل المولود حديثا .

واليوم فقد كشف الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية، على موقع التغريدات ” تويتر” عن

أنه لا يتم السماح للوافد الذي تم ترحيله من قبل من الآراضي السعودية، بالعودة مجددا إلى المملكة إلا في

حالة واحدة فقط يتم فيها له السماح بالدخول الى المملكة وهي قيامه بأداء الشعائر المقدسة سواء الحج أو العمرة.

وقد تابع الحساب الرسمي للجوازات السعودية، بأن التعليمات الصادرة في هذا الشأن قد نصت على أنه أي وافد يتم ترحيله من المملكة لا يمكنه له إطلاقا أن يقوم بالعودة مجددا للبلاد، إلا من أجل أداء كلا من الحج أو العمرة.

جدير بالذكر أن رد المديرية العامة للجوازات قد جاء ذلك رداً على أحد الاستفسارات التي وردت اليها

من أحد الأشخاص، تساءل فيها عن مدى إمكانية عودة شقيقه المرحل إلى المملكة مجددا خاصة و أنه

قد تم ترحيله منها رسميا من قبل.