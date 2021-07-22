نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع | نتائج القبول وزارة الدفاع المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجحت وزارة الدفاع السعودية في استخدام شبكة الإنترنت في انجاز الكثير من المهام الخاصة بها من عمليات التقديم والتوظيف من خلال شبكة الإنترنت، إيمانا منها بمدى أهمية الوقت، وكذلك كي يتم تجنب انتشار العدوى في ظل جائحة كورونا ولذا قامت بعمل بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع.

القبول الموحد وزارة الدفاع

قامت وزارة الدفاع السعودية بإنشاء بوابة القبول الموحد على الموقع المخصص لوزارة الدفاع السعودية، وهذا حتى يتمكن جميع الطلاب من الولوج إلى تلك البوابة الإلكترونية من أجل الحصول على كم المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، حيث يتم من خلالها الاعلان عن الشروط لوظائف عسكرية، أو الأوراق المطلوبة من اجل التقديم على الخدمة العسكرية، أو الاطلاع على نتائج القبول والرفض والكثير من المعلومات الهامة والتي يحتاجها الكثير من أبناءنا وهي ما ساعدتهم على توفير أوقات كثيرة لديهم.

وزارة الدفاع السعودية

قامت وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة القبول الموحد بنشر الرابط الذي يمكن من خلاله أن يتم الاستعلام عن نتائج القبول النهائي ١٤٤٢، وينتظر الطلاب الجامعيين أن يتم إطلاق إعلان آخر لنتائج القبول خلال الوقت الحالي، كما تم اغلاق الرابط الذي يمكن من خلاله التسجيل في وظائف القوات المسلحة، والتي تعتبر متاحة ومناسبة لكلا من السيدات والرجال.

وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي ١٤٤٢

أعلنت الوزارة بشكل رسمي على بوابة القبول الموحد وزاره الدفاع عن قبول ١٢٢ من الأشخاص المتقدمين، والذين تمكنوا بالفعل من تخطي المقابلة الشخصية.

وقامت الوزارة بطلب الأشخاص المقبولين ممن ظهر أسماؤهم في نتيجة القبول النهائي حتى يقومون بالدخول إلى منصة جدارة، حتى يستطيعون من خلالها من إكمال جميع الإجراءات الباقية والتي تتمثل في الفحص الطبي، وكذلك مراجعة مختلف القطاعات العسكرية.

واكدت الإدارة العامة بوزارة الدفاع السعودي أنه إذا لم يتم حضور الشخص المقبول، فهو أمر بعد تنازل كامل منه عن تلك الوظيفة.

نتائج القبول وزارة الدفاع المدني

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة المتخصصة في الشؤون العسكرية عن ظهور النتيجة الخاصة بالقبول المبدئي الخاص بالمدافع المدني على الرتب الآتية( جندي أول- ورتبة عريف- ورتبة رقيب) وهذا من خلال بوابة القبول الموحد، ولكي يتم التعرف على نتائج القبول وكذلك معرفة الإجراءات الخاصة بالقبول يمكن الدخول إلى البوابة القبول أو الانتقال بشكل مباشر إلى هذا الرابط http://jobs.sa