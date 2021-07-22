وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية Gov.sa تقدم خدمة استخراج البطاقة الرقمية لاضطراب التوحد

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية إصدار البطاقة الرقمية لاضطراب التوحد، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث تقدم الوزارة الخدمة وهي “إمكانية إصدار بطاقة رقمية لاضطراب التوحّد” للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التوحد، وذلك من خلال بوابة المنصة الوطنية الموحدة Gov.sa. البطاقة الرقمية لاضطراب التوحد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية خدمة لذوي اضطرابات التوحد عن طريق إصدار بطاقة رقمية تعرفهم وذلك لتعطيهم حقوق ومنها: تسهيل حركتهم بالأماكن العامة.

إعطائهم الأولوية في الخدمات عند مراجعة المستشفيات بكل سهولة في أنحاء المملكة والمراكز الصحية وغيرها في حالة المرض لا قدر الله.

كما يمكن للمستفيد من البطاقة الرقمية طباعة البطاقة، أو إرسالها بصيغة ملف (PDF) عبر بريده الإلكتروني.

ويمكن إرسال رابط لتحميل البطاقة إلى جوال المستفيد عبر الرسائل القصيرة SMS. متطلبات استخراج البطاقة يجب توافر الشروط التالية لاستخراج بطاقة رقمية لمرضى التوحد: أولاً يجب أن يكون المستفيد من البطاقة على قيد الحياة وقت التقديم على استخراج البطاقة.

ثانيا أن يكون مسجلاً في نظام الرعاية الاجتماعية لكي يستفيد بمميزات البطاقة.

يجب أن تكون إحدى إعاقات المستفيد من البطاقة مستحقة وذلك بتقرير طبي. واليكم خطوات التسجيل اتبع كافة الخطوات المدونة سابقا، واستكمل كافة البيانات المطلوبة، ويجب أن يكون المريض ليس في مرحلة التشخيص ويجب أن يكون استوفى كافة الإجراءات حتى يتمكن من استكمال الخدمة والحصول على البطاقة الرقمية.

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