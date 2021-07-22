نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيره خروج وعوده | غرامة انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيره خروج وعوده هي من التأشيرات التي تسمح لحاملها صلاحية الخروج من الدولة المقيم فيها مع إمكانية العودة خلال الفترة الزمنية التي تحددها تلك التأشيرة، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المقال للحديث عن كل ما يخص تأشيرة خروج وعودة.

تأشيره خروج وعوده

هي من ضمن التأشيرات التي تصدرها الجهات المختصة للوافدين في بلادهم، من أجل السماح لهم بالخروج من الدولة والعودة خلال المدة التي تحددها تلك التصريح.

وأيضًا تعطي لحاملها الصاحية الكافية التي تحميه من عدم التواجد في الدولة بشكل قانوني خلال تلك الفترة الزمنية المتفق عليها.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة

يمكن الاستعلام عن مدة تلك التأشيرات أو الحصول عليها من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية، ومن ثم يتم الضغط على ووعظ الناس. يتم الانتقال مباشرة إلى صفحة تحمل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، بعد كتابتهم سيظهر رمز للتحقق من هوية المستخدم. ثم يتم الضغط على أيقونة الاستفسارات الإلكترونية، سيظهر لك كلمة جواز السفر. يتم النقر على استعلام عن التأشيرة، ثم يتم عرض كافة البيانات الخاصة بك. في النهاية يتم الضغط على تأشيرة الخروج ستظهر لك كافة البيانات.

نصائح عامة

يتم الانتقال إلى منصة مقيم الإلكترونية لكي يتم التأكد من أن التأشيرة قد تم تفعيلها بالفعل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح منصة مقيم الإلكترونية، ثم نلاحظ على أعلى يمين الشاشة كلمة التحقق من التأشيرة يتم الضغط عليها. ثم نختار التحقق من خلال إدخال رقم التأشيرة، يتم كتابة رقم التأشيرة الذي تم الحصول عليه سابقًا. سيتم مطابقة كافة البيانات الشخصية التي تهمك مثل، رقم الجواز وتاريخ الميلاد والاسم كامل وصلاحية التأشيرة من عدمها. ثم يظهر لك أسفل منتصف الشاشة كلمة الاستعلام عن التأشيرة، يتم الضغط على كلمة استعلام. سيظهر لك كافة البيانات التي تؤهلك من معرفة هل تم تفعيل التأشيرة الخاصة بك أم لا.

غرامة انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

حددت المملكة العربية السعودية غرامة، يتم دفعها للوافدين المتأخرين عن المواعيد المحددة التي تم الاتفاق عليها في تصريح الخروج والعودة، وقدرت تلك الغرامة بقيمة ألف ريال سعودي يدفعها الكفيل.