نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خدمة طباعة شهادة التأمينات كأحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقميين في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030م التي تسعى إلى تطور التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة في جميع الوزارت في المملكة، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التأمينات الإجتماعية هي أحد أبرز المؤسسات داخل المملكة والتي تقوم بتطبيق أحكام نظام التأمينات وتحصيل اشتراكاتها من المواطنين بالإضافة إلى صرف التعويضات، ونحن في موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذه المقالة لنوضج لكم كيفية طباعة شهادة التأمينات بإستخدام رقم الهوية فقط كما كتبنا لكم في مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني، فإلى نص المقال.

طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية

تقدم مؤسسة التأمينات الإجتماعية عدة خدمات إلكترونية منها خدمة طباعة للشهادة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية حيث تُعد شهادة التأمينات من أبرز وأهم المستندات التي تُستخدم وتُطلب من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة حيث نعرف منها استمرار المواطن في العمل أو الإنقطاع، ونوضح لكم الآن خطوات طباعة شهادة التأمينات بإستخدام رقم الهوية كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعيّة على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بإختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختر منها خدمة التأمينات أون لاين.

ثالثاً اكتب كل المعلومات والبيانات المطلوبة من رقم المستخدم ورقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور.

رابعاً الآن اضغط على خيار إصدار الشهادات ثم اكتب البيانات المطلوبة مثل رقم المشترك ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الضغط على إصدار الشهادات وكافة البيانات الأخرى.

الضغط على إصدار الشهادات وكافة البيانات الأخرى. خامساً وبعد ذلك اضغط على “شهادة بيان مدد وأجور مشترك”.

وأخيراَ ستظهر لك شهادة التأمينات بها كافة المعلومات ثم اضغط على خيار “طباعة”.

التحقق من صلاحية الشهادة

يُمكنك التحقق والتأكد من صلاحية شهادة التأمينات الخاصة بك عن طريق اتباع عدة خطوات كالتالي: