نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أهلية سند محمد بن سليمان لزواج الأيتام و طريقة التسجيل في سند الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أهلية سند محمد بن سليمان لزواج الأيتام، يبحث الكثيرمن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج سند محمد بن سلمان، كما أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، أن إجمالي الدعم في مبادرة سند الزواج، وصل إلى 3.7 ملايين ريال سعودي، فيما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الظروف الخاصة 187 مستفيدًا، وقد صرح ولي العهد السعودي، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد، وذلك بمبلغ 3.7 مليون ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية، كما يمكن الاطلاع علي خطوات وشروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان.

شروط أهلية سند محمد بن سليمان لزواج الأيتام

حرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تكون على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية. يشترط أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة. ثم بعد يجب أن يكون الزواج الأول للرجل. يؤهل المتقدم للحصول علي دعم سند، أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى. ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم. لابد ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال. إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

طريقة التسجيل في سند لزواج الأيتام

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان. اختيار صفحة مبادرة سند الزواج. ثم بعد تأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير. قم بإنشاء حساب وإدخال البيانات. عليك اجتياز دورة الوعي المالي. انتظار رسالة اعتماد الطلب.

أهداف مبادرة سند الزواج

تستهدف مبادرة «سند الزواج» بدعمها حديثي الزواج من الأيتام، من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي، والجدير بالذكر أن برنامج «سند محمد بن سلمان» يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءة.