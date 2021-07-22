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عمر شويل - جدة موعد اعتماد نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات 1442، أعلنت وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية اعتمادها النتائج التي تخص إجراءات النقل الخارجي، كما قامت الوزارة بدعوة جميع المتقدمين للنقل الداخلي، والذين سيتم نقلهم خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في موقع نور، جاء هذا لمراجعة واعتماد جميع رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه يوم 13 / 12 / 1442، وصرحت وزارة التربية بالمملكة أنها أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات، وهذا من أجل سد الاحتياج التعليمي.

خطوات تسجيل الدخول في نظام نور:

للدخول عبر رابط نظام نور لمراجعة جميع الرغبات الخاصة بالنقل الداخلي 1442، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب عليك تسجيل الدخول على الحساب الرسمي لنظام نور.

ثانياً قم بتسجيل جميع بيانات المعلم وهذا عبر حساب المعلم.

ثالثاً عليك بعد ذلك القيام باختيار الخدمات الإلكترونية.

رابعاً قم بتسجيل الدخول إلى خدمات شؤون المعلمين.

في النهاية عليك القيام بالاستفسار عن حركة النقل الخارجي.

إعلان نتائج التحويل الخارجي إلكترونياً 1442:

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة وعبر موقع تويتر خلال حديثها في بيان رسمي، أن جميع النتائج متاحة إلكترونياً عبر رابط نظام نور الإلكتروني، وأيضاً تقديم التظلمات على هذه النتيجة للراغبين في تقديم التظلمات يتم من خلال نفس الرابط، جاء هذا في ظل سعي الوزارة على توفير الوقت والجهد على المعلمين والمعلمات والعاملين في مجال التدريس، فقد وفرت الوزارة إمكانية الاستفسار عن نتائج حركة النقل إلكترونياً، ويعتبر توفر النتائج إلكترونياً مكملاً لسياسة الدولة في ظل إرادتها في التحول الرقمي وهذا لجميع الخدمات المختلفة والمقدمة في العديد من الوزارات.

موعد اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي:

أخيرا تم الموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي والتي قد سبق وأعلنتها قبل أيام قليلة، والموافق ليوم السبت 7 ذو الحجة من عام 1442، كما أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل المعلمين والمعلمات والعاملين بالوزارة للدخول إلى رابط نظام نور، جاء هذا لمراجعة واعتماد معظم رغبات النقل الداخلي في موعد حددت الوزارة أن أقصاه هو يوم الجمعة الموافق 13 ذو الحجة 1442.