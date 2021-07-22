ما هي شروط مبادرة سند محمد بن سلمان تبدأ بدعم مادي للزواج بالمملكة

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عمر شويل - جدة ما هي شروط مبادرة سند محمد بن سلمان تبدأ بدعم مادي للزواج وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإطلاق مبادرة تحمل اسمه، هي مبادرة سند محمد بن سلمان، وهو سند للزواج، وتهدف المبادرة تلبية احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتهم لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم الدعم المادي لجميع شرائح المجتمع بالمملكة، والفكرة جاءت من اجل توحيد المستندات المالية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ثم أيجاد نوع من التوازن بين فئاته، وذلك من خلال مبادرات فعالة تهدف إلي تقديم العون المباشر، ثم تضع بالوقت ذاته التحولات الاقتصادية، والطموحات المستقبلية، وأول المبادرات هي سند الزواج، وهي مخصصة للمتزوجين حديثا لتخفيف أعباء الزواج.

ما هي شروط مبادرة سند محمد بن سلمان تبدأ بدعم مادي للزواج

لم يحدد الموقع قيمة الدعم الذي سيقدم، لكنه أوضح شروط أهلية التقدم للحصول على “سند الزواج”، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعودي الجنسية. ثم عمر الزوج ما بين 21-40 سنة والزوجة 18-40 سنة. يجب أن يكون الزواج الأول للراجل. يجب أن يكون حاصل علي الثانوية العامة كحد ادني. ثم يكون عقد الزواج مش اكثر من سنة من تاريخ التقديم لسند الزواج. ألا يتجاوز الدخل الشهري عن أربعة الآف سنة. ألا يزيد المهر عن خمسون ألف ريال سعودي. أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة. إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

مميزات برنامج سند محمد بن سلمان

برنامج مجتمعي غير ربحي. يوفر المساندة للشباب لتوفير الدعم المادي والمعرفي. مبادرة لحل احتياجات الشباب المتنوعة داخل المجتمع. يقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية. يعمل البرنامج من خلال منصة إلكترونيه للوصول اسرع للدعم. يعتمد البرنامج علي الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين. سن الزواج من أول مبادرات ولي العهد.

سند للزواج بالأرقام

26 ألف مستفيد. ثم عشرون ألف ريال لكل مستفيد. 520 مليون ريال ميزانية العطاء. توافق نسبة التمويل مع نسبة التوزيع السكاني. مائة ألف مواطن ساهم في زيادة الوعي لديهم. ست دفعات علي مدار العام لحديثي الزواج. 13 % إجمالي المستنفدين علي مدار العام. ثم الأولوية لثلاث فئات هم: أبناء شهداء الواجب، الأيتام، ذوى الهمم.

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان. ثم الاطلاع علي كافة الشروط لمبادرة سند. التسجيل في البرنامج ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة. سيتم عمل دورة للوعي المالي بعد التسجيل بالمبادرة. إذا تم إرسال رسالة علي الجوال يجب الالتحاق بدورة الوعي المالي.

الجهات التي تم الربط معها للتحقيق من أهلية المتقدمين