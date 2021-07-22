نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب الراتب التقاعدي والاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب الراتب التقاعدي للاستحقاق المعاش للمستفيدين من نظام التقاعد العسكري والمدني وغيرة وقد تم التعديل على انظمه التقاعد لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يمنحه معاشًا تقاعديًّا في حالة العجز الكلي أو الجزئي بوصول المواطن إلى السن النظامي لاستحقاق المعاش، وتعمل المملكة على مواكبة التطور في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع العسكري وتدخل التعديلات اللازمة عليه من أجل توفير الخدمات للعاملين به وتوفير معيشة مريحة لهم وقد تم زيادة سن التقاعد من ستين عام إلى 62 عام، وقد تم وضع تعديلات على نظام التقاعد العسكري والطبي والمدني السعودي الجديد، ويتم الحصول على المكافأة التقاعدية وفقا للشروط تحددها المؤسسة ويتم حساب الراتب التقاعدي الكتروانيا.

طريقة حساب الراتب التقاعدي

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لحاسبة الراتب التقاعديّ. تحديد الجنس (ذكر/أنثى) وتحديد نوع الخدمة (مدني/عسكري). ثم تحديد سبب ترك الخدمة سواء بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز بسبب العمل أو إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية أو في حالة إلغاء الوظيفة أو الاستقالة. يجب إدخال آخر راتب حصل عليه المتقاعد عن العمل. يتم تحديد عدد سنوات الخدمة المدنية أو العسكرية. بعد ذلك تحديد عدد أشهر الخدمة المد.نية أو العسكرية. النقر على أيقونة عرض قيمة المعاش.

الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد. النقر علي التأمينات أون لاين. ثم ألانتقال إلي خدمات المتقاعدين. يتم تحديد حساب التقاعد تم قم بتسجيل الدخول. إدخال رقم الهوية تم قم بالنقر علي خدمة مدة الاشتراك وتحديد الوظيفة. تحديد جهة العمل ومنها الأجور تم أنقر علي استعلام.

برنامج حساب التّقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين

الدخول على تطبيق حساب الراتب على الهواتف الأندرويد أو أجهزة الآيفون. ثم تسجيل الدخول إلى التّطبيق. يلي ذلك تحديد نوع الوظيفة. وإدخال آخر راتب شهري وإدخال عدد سنوات الخدمة. يجب تحديد مقدار عدد الراتب التقاعدي. الضغط على أيقونة احسب الراتب التقاعدي.

والجدير بالذكر أن يتم تطبيق أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في حال عمل أحد المواطنين لدى دولة أخرى من دول المجلس أو العكس.