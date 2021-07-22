نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الشركات من شركة أصول التمويلية .. ما هي شروط ومستندات تمويل المنشآت الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل منتجات تمويلية منها تمويل الشركات والمنشآت، حيث تساهم في تحقيق أفضل قيمة بالنسبة للعملاء، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم تنويع أساليب التمويل المتناسب مع الأهداف الاستثمارية للعملاء بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم في تمويل الأعمال للمنشآت المتوسطة والصغيرة، هذا ويتم تقديم حلول مالية متطورة تساعد المنشآت والشركات على الاستمرار في النمو والازدهار والتوسع، حيث سنتطرق إلى منتج تمويل الشركات المتاح عبر الشركة التمويلية أصول. تمويل الشركات من خلال شركة أصول الحديثة للخدمات المالية والمنتجات التمويلية بالنسبة للمستندات المطلوبة فقد أوضحت الشركة أن هناك مستندات لازمة لحصول العميل علي تمويل شركة أصول ، ومنها: تعبئة استمارة تمويل الشركات

إحضار صورة عن السجل التجاري للمنشأة أو الشركة التي تريد الحصول على تمويل لها

جلب عقد التأسيس للشركات

يتوجب إحضار قوائم مالية لآخر ثلاثة سنوات

يجب على صاحب المنشأة إحضار الهوية الوطنية وصورة عن بطاقات الشركاء للشركة المقصودة

تأمين خطاب يوضح احتياجات المشتري والغرض من التسهيلات بشرط أن تكون مصدقه من الغرفة التجارية

إحضار صورة عن اشتراك الغرفة التجارية

توفير صورة عن فاتورة التليفون الأخيرة للعميل

صورة عن عقد إيجار جديد أو قديم وإحضار إيصال مقبوض ساري المفعول أو بدلا من ذلك صورة عن فاتورة الكهرباء باسم المالك أو صك ملكية للعميل

إحضار رسم كروكي لمقر الشركة

يجب أيضا توفير شهادة زكاة حاصل عليها العميل من مصلحة الزكاة والدخل

توفير شهادة التزام صادرة عن المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية

صوره عن عقود التسهيلات البنكية المحلية. ما هي الأوراق المالية اللازمة للحصول على تمويل أصول التمويلية إحضار كشف حساب البنوك التي يتعامل معها العميل “صاحب الشركة” لآخر ستة أشهر

جلب آخر ثلاثة ميزانيات مالية بشرط أن تكون مصدقة من مكتب محاسبي قانوني

إحضار رهن عقاري من الشركة بقيمة 150% من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة. رابط منتج الشركات والمنشآت التمويلي أولا يتوجب بالدخول إلى رابط طلب تمويل المنشآت

ثم كتابه عمر المنشأة

تحديد نشاط المنشأة ورقم السجل التجاري

كتابة اسم مقدم الطلب وتحديد صفتك إن كان مدير مالية أو مالك المنشأة أو غير ذلك

كتابه رقم الهاتف وتحديد مبلغ التمويل اللازم وإدخال البريد الإلكتروني

تحديد المدينة التي تتواجد فيها المنشأة وأخيرا القيام بالضغط على كلمة إرسال.

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