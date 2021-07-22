نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة التأهيل الشامل متى تنزل – كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل الكثير من المواطنين عن إعانات التأهيل الشامل متى تنزل للمستفيدين المسجلين ضمن لائحة المساعدات للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تخفيف العبء على أسرهم في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة تتضمن في عدة مبادرات وبرامج للدعم المالي يشمل الكثير من الفئات محدودي الدخل الذين وهم لهم الأولوية في الحصول على المعونات حسب التصنيف كل حالة على حدى، أما عن المرضى وذوي الاحتياجات فهم يتم تصنيفهم وفق شروط التأهيل الشامل ويتم صرف الإعانة بصورة شهرية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مواعيد محددة ومتاح الاستعلام عنها عبر الموقع.

سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد

يخدم التأهيل عدة فئات من المواطنين السعوديين الجنسية فقط يشمل الأيتام، المرضى، أصحاب الإعاقات الجسدية والعقلية، كبار السن، المصابين بعجز أو شلل أو أمراض خبيثة تمنعهم من العمل، وكل هذا لابد من إثبات نوع الإعاقة بوثائق رسمية، حيث حددت الدولة الرواتب من خلال سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد لكي يعرف كل شخص كم الراتب الذي يحصل عليه كل شهر حسب نوع العجز أو المرض لديه، علماً بأن هناك فئات مستبعدة من الحصول على راتب التأهيل الشامل في حالة تعافي الشخص من المرض أو إذا تعين الشخص في وظيفة خاصة بالمرافق الصحية وعندما يزيد دخله الشهري عن 4000 ريال سعودي، وإذا طلب الشخص إيقاف الإعانات بنفسه فهنا يكون مستبعد من المستفيدين.

إعانة التأهيل الشامل متى تنزل

موعد نزول التأهيل الشامل هو يتم بصورة شهرية منتظمة يكون في اليوم الـ 26 من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف هذا الشهر يوم الإثنين 16 من ذو الحجة 1442 الموافق 26 يوليو، علماً بان في حالة جاء موعد صرف الإعانة يوم جمعة يتم الإيداع يوم الخميس فيما إذا وافق يوم السبت سوف يتم الصرف يوم الأحد، كما متاح معرفة كم راتب التأهيل عبر الاستعلام عن صرف إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية ورقم المستفيد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل

يوجد أكثر من طريقة إما الاتصال عبر خدمة العملاء على رقم 19911 للرد على التساؤلات والاستفسارات ومعرفة رقم المستفيد، أو من خلال تسجيل الدخول عبر موقع الموارد البشرية ثم تحديد (خدمات) ومنها الدخول إلى خدمة المستفيدين من الإعانات الإعاقة أو رعاية الأيتام وهذه الصفحة تتضمن رقم المستفيد والاسم وتاريخ تقديم الطلب ونوع الهوية أيضاً.