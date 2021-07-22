نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم قسط بدون كفيل مبالغ تمويلية بأقساط مجدولة حتي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودى والمقيم قسط بدون كفيل أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعي العميل إلي الحصول على مبالغ مالية بتسهيلات عديدة تلبي احتياجاته المالية ، وقد عملت شركة اليسر للإجارة والتمويل علي توفير تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، وذلك بخيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول المنتج ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على الطلب.

للسعودى والمقيم قسط بدون كفيل مبالغ مالية من شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من عروض تمويلية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة عرض للسعودى والمقيم قسط بدون كفيل مبالغ مالية كبيرة بأقساط مجدولة وميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ويتماشى مع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق ومطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة بمبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة تصل حتي 60 شهر. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للمواطنين المتقاعدين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبالتقسيط الميسر. تعمل الشركة علي سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبالتقسيط الميسر

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ، والمتاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي علي الموقع الإلكتروني لشركة اليسر ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة اليسر من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

شروط طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل