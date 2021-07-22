نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتملك سياره بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي من اهم التمويلات التي يقدمها المصرف والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما تم الإعلان أيضا عن عده عروض وتمويلات حديثه بالمملكة مثل عروض الراجحي علي بيجو 2022 ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض و التمويل المدعوم من الأهلي وكيفيه الحصول عليه بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح تمويل السيارات المستعملة وتوضيح اهم الشروط اللازمة وكيفيه الحصول علي سياره أو تمويل بالخطوات.

برنامج تمويل السيارات المستعملة

اعلن المصرف عن البرنامج وعلي انه يحرص علي تقديم التمويل بشروط سهله وميسره وذلك لحفاظه علي العروض التسويقية وتوفير العديد من البرامج لجميع عملائه. كما اعلن المصرف أن البرنامج يقدم لكلا من عملاء تحويل الرواتب وبدون تحويل الرواتب أيضا والتي نوضحها لكم من خلال الأتي.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

الدفعة الأولي تبدأ من 10% ودفعه أخيرة 15%.

الرسوم الإدارية 1% أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

معدل النسبة السنوي 8.34% شامل التامين.

فتره التمويل من 3 إلي 5 سنوات وتبدأ السيارة من موديل 2019 حتي العام الحالي.

مبلغ التمويل يصل إلي 300000 ريال ومتاح لبرنامج 50/50.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

الدفعة الأولي تبدأ من 15% ودفعه أخيرة 10%.

الرسوم الإدارية 1% أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

معدل النسبة السنوي 8.93% شامل التامين.

فتره التمويل من 3 إلي 5 سنوات وتبدأ السيارة من موديل 2019 حتي العام الحالي.

مبلغ التمويل يصل إلي 300000 ريال ومتاح لبرنامج 50/50.

يلزم تقدير السيارة.

شروط تأجير السيارات المستعملة

كما اعلن المصرف عن بعض الشروط البسيطة والميسرة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

تطبق جميع شروط وأحكام المصرف وانه خاضع للبنك المركزي السعودي.

عرض السيارات المستعملة ساري حتي 31 ديسمبر 2021.

عدم تجاوز عداد الكيلومترات للسياره عن 60000 كيلومتر.

يجب أن تكون سنه صنع السيارة تبدأ من 2019 وحتي 2021.

كيفيه الحصول علي سياره مستعمله

بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف عن طرق وكيفيه الحصول علي برنامج تمويل السيارات المستعملة. وهو عن طريق زياره احد فروع المصرف أو المعارض المعتمدة من الراجحي. أو الاتصال علي الرقم 8001241222 وهو الرقم الخاص بالمصرف للاستعلام والتقدم للبرنامج. أو عن طريق التقديم الإلكتروني من خلال الأتي: