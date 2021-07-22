الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية واهم شروطه في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية، يعتبر صندوق التنمية العقارية من اهم المؤسسات التي تتبع حكومة المملكة لتقديم قروض وتمويلات للمواطنين وكافة المستثمرين لمساعدتهم في الحصول على مجتمعات سكنية أو تمويلات اقتصادية من اجل الاستثمار وإقامة مشروعات عقارية، ويقدم صندوق التنمية العقارية العديد من الخدمات الالكترونية لتسهيل على كافة المواطنين الوقت والجهد، حيث تتيح لهم التعرف على طرق ومواعيد سداد الأقساط والاستفسار عن شروط القروض وغيرها، وسنوضح لكم كافة الخطوات للاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية واهم شروطه بالتفصيل.

صندوق التنمية العقارية

في عام 1975 أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا، يوصى بإنشاء صندوق التنمية العقارية ومقره الرياض وذلك لتقديم القروض لكافة المواطنين والمستثمرين سواء للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري وتشمل خدمات صندوق التنمية العقاري حوالى 3976 مدينة وقرية متمثلة في 25 فرع موزعة على جميع المحافظات والمناطق في أنحاء المملكة.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

يستطيع كافة المواطنين الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية من طريق الخدمة الالكترونية من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الالكترونى لصندوق التنمية العقارية.

قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الالكترونية” الظاهرة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “خدمات المواطنين”.

بعد ذلك اختار خدمة “اعرف دورك”.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك في المكان المحدد لها.

وأخيرا اضغط على كلمة “بحث” وسوف يتم تحويلك إلى صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بطلب قرض التمويل.

شروط صندوق التنمية العقارية

إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول.

على المتقدم أن يقوم يقوم بكتابة طلب يحتوى فيه على كافة بياناته من الاسم والعنوان والوظيفة وغيرها، ثم يقوم بتقديمها لاحد مكاتب صندوق التنمية العقارية.

إرفاق صورة واضحة لصك الملكية الخاص بالمقدم على الطلب.

إحضار كافة الأوراق والصور الخاصة بتجهيزات المشروع.

إحضار صورة ضوئية من وثيقة موافقة البلدية على إقامة مشروع المقدم على الطلب.

في حالة إذا قام المقدم على الطلب بتقديم بيانات خاطئة، سيحق لصندوق التنمية العقارية رفضه.

رقم خدمة العملاء لصندوق التنمية العقارية

يستطيع كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في التواصل مباشرة مع صندوق التنمية العقارية عن طريق رقم خدمة العملاء الموحد من اجل الاستعلام عن طلب التمويل وأي استفسارات أخرى عن التمويل العقاري من خلال الرقم التالي: (199088).