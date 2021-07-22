نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية استلام الدفعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة دائماً ما يبحث الكثير من المواطنين الذين ضمن الفئة المشمولة لصرف المساعدات المقطوعة عن معاد صرف هذه المساعدة، وذلك بسبب عدم تحديد الوزارة لموعد محدد ليقوم كل الأشخاص بالتوجه لصرف هذه المساعدات، ولكن قامت بتقسيم المستحقين إلى فئات مختلفة لكل منها موعد محدد يتم الاستعلام عنه باستخدام رقم الطلب أو رقم السجل المدني.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بتحديث المعلومات المتاحة لديها عن الأشخاص المستحقين، وبالتالي تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة لكل منها موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، ثم قامت بتحويل هذه الخدمة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها لسهولة التواصل مع المواطنين وبالتالي الإجابة على كل أسئلتهم واستفساراتهم عن هذا الأمر.

يوجد طريقتين للاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من هنا ، الأولى تتم من خلال إدخال رمز الطلب الخاص بالمستخدم لعرض موعد الصرف، والثانية من خلال إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم، وبذلك يقوم الموقع بعرض الموعد مباشرةً.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر

عند الدخول على الموقع الخاص بالوزارة للاستعلام عن موعد صرف المقطوعة، يظهر عدد من المصطلحات عند البحث منها:

غير مشمول، عند ظهور هذه الكلمة فإنها تعني أن الوزارة لم تنتهي من فحص طلب التقديم للحصول على هذه الخدمة، وأن هذا الطلب يحتاج لبعض الوقت مراجع، عند ظهور هذه الكلمة فإنها تعني أنه تم الانتهاء من فحص هذا الطلب، ولكن لم يتم تحديد موعد الصرف بعد.