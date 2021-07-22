نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وصلاحية جواز السفر برقم الهوية في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية في السعودية، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، حيث وفرت حكومة المملكة العديدة من الخدمات الالكترونية عبر شبكة الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن عن تأشيرة الخروج والعودة وصدورها وموعد انتهائها وذلك من خلال المواقع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بكافة خطواتها.
تأشيرة الخروج والعودة
تعتبر تأشيرة الخروج والعودة من التأشيرات التي تقدمها حكومة المملكة للسماح بالدخول والخروج من المملكة العربية لسعودية للمدة زمنية معينة، حيث تبدأ من تاريخ الإصدار الصادر بالتأشيرة وحتى ثلاث اشهر واذا انتهت الفترة المحددة لم تقوم بالسفر وتتعرض لغرامة ومسائلة قانونية.
الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية
وفرت حكومة المملكة العربية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عن طريق منصة ابشر الالكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
- بعد ذلك ستظهر لك قائمة اختر منها ابشر للأفراد.
- ثم ستظهر لك قائمة قم بملئ البيانات في الخانات الفارغة.
- بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- ثم اضغط على أيقونة الاستعلامات.
- ستظهر قائمة فرعية للاستعلامات اضغط منها على أيقونة الخدمات الخاص بجوازات السفر.
- ثم اختار خدمة الاستعلامات عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الهوية.
- قم بتعبئة الخانات الفارغة من الاسم ورقم الهوية وغيره من البيانات.
- ثم اضغط على أيقونة “عرض”.
- وأخيرا ستظهر لك صفحة بها كافة البيانات عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك.
صلاحية جواز السفر برقم الهوية
- قم بالدخول الخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.
- بعد ذلك ستظهر أمامك اختيارات ومنها اضغط على أيقونة الجوازات.
- ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- بعد ذلك يتم توجيهك إلى موقع ابشر الالكترونى.
- ثم اضغط على أيقونة الأفراد وقم بتسجيل الدخول.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم اكتب رقم الهوية الخاص بك.
- بعد ذلك ادخل رمز التحقق المرئي كما هو أمامك.
- ستوجه بعد ذلك صفحة الاستعلامات عن صلاحية الإقامة.
- ثم اضغط على رقم الإقامة والرمز المرئي.
- وأخيرا اضغط على عرض وستظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات عن صلاحية جواز السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وصلاحية جواز السفر برقم الهوية في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.