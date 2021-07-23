عندما تكون القيادة عظيمة تكون النتائج عظيمة …بقلم / عيسى النشيلي

نجاح موسم حج هذا العام 1442 بكل المقاييس يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة الإمكانيات لحجاج بيت الله الحرام وكذالك جهود أبناء وبنات الوطن الشرفاء الذين لا يرضون إلا أن يكون الوطن في الطليعة دائما ، نجاح مميز في ظروف جائحة فايروس كورونا يؤكد للجميع أن بلادنا الغالية ( المملكة العربية السعودية ) دائما متميزة في كل المجالات وأصبحت نموذجا رائداً في خدمة الحجاج ، نجاح كافة خطط حج هذا العام دليل على حرص قيادتنا الرشيدة المتمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله على تسخير كافة الإمكانيات لراحة حجاج بيت الله الحرام ، تنظيم وتفويج وإدارة الحشود وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة الحجيج جهود جبارة تستحق الشكر والثناء لله وحده ثم للقيادة هذا الوطن العظيم وقيادات الحج الذين تشرفوا بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، لقد شاهد الجميع تطوير الخدمات والمرافق في المشاعر المقدسة وبذل كل السبل لراحة الحجاج وكذلك المهنية العالية من قبل رجال الأمن الأبطال في الضبط الأمني وإدارة الحشود والتنظيم المميز من قيادات قوات أمن الحج والسهر على راحة الحجاج والعمل على رفع جاهزية القوات المشاركة في أمن الحج ، نجاح جديد يسجل في صفحات الوطن الزاخر بالنجاحات والإنجازات ،

وسوف يظل بإذن الله وطننا شامخاً شموخ الجبال بفضل الله ثم فعول الرجال . *عضو هيئة الصحفيين السعوديين

وعضو جمعية إعلاميون

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