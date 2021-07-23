نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات شخصية سريعة من منصة إمكان للتمويل المالي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات شخصية سريعة من منصة إمكان للتمويل المالي بالسعودية، حيث تهتم فئة كبيرة من المواطنين سواء مواطنون سعوديون أو مواطنون وافدون عن معرفة تفاصيل أفضل قرض شخصي في السعودية، ويتوفر ذلك التمويل من شركة إمكان التي تعد خاضعة للرقابة والإشراف من البنك المركزي السعودي والتي تقدم الكثير من الحلول التمويلية التي تعتبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم تقديم العديد من الحلول التمويلية الحديثة التي تناسب جميع الاحتياجات الخاصة بجميع شرائح المجتمع سواء الأفراد العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص، ويتوفر التمويل الشخصي من إمكان من خلال تطبيقات الهواتف الذكية التابعة للمنصة أو من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الذهاب الي الفروع الخاص بالمنصة بجميع أنحاء المملكة، وسوف نبرز لكم أهم ما يميز التمويلات الشخصية السريعة من منصة إمكان للتمويل المالي بالسعودية. مزايا وشروط التمويل الشخصي منصة إمكان للتمويل الشخصي يمكن الحصول علي التمويل الشخصي للعاملين بالقطاعات المختلفة سواء الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

الحد الأدنى لراتب العملاء هو مبلغ 2.000 ريال سعودي، ومبلغ 1900 ريال للعملاء المتقاعدين بالمملكة.

تصل نسبة الاستقطاع من دخل العميل نسبة 45% فقط و في حالة إذا وصل دخل العميل الي ما يزيد عن 25 ألف ريال تصل نسبة الاستقطاع خلالها إلي 50%.

لا يقل العمر الخاص بالعميل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة أو ما هو عمر التقاعد أو ما هو أقرب.

لا يتعدى عمر الأفراد المتقاعدين عن عمر 70 سنة.

يعتمد صرف التمويل للأفراد للعسكريين وفق الرتبة العسكرية خلال فترة التقاعد الخاصة به.

يجب أن يتوافر لدي العميل سجل ائتماني جيد. التمويل الميسر من منصة إمكان يتم منح التمويل الميسر للأفراد العاملين بجميع الجهات والقطاعات المتنوعة المهام من الحصول على تمويل شخصي بالمميزات التالية: يصل المبلغ الخاص بالتمويل الي مبلغ 2,000 ريال سعودي حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي أو ما يصل الي 5 رواتب لللأفراد من محولي الراتب علي المصرف ومقدار 3 رواتب ممن هم من محولي البنوك الأخري.

تصل فترة سداد التمويل من 3 شهور الي 24 شهر من تاريخ الحصول علي التمويل.

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