نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب 1900 ريال بدون كفيل بلا تحويل راتب بشروط ميسرة لدى إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب شهري للمواطن السعودي 1900 ريال سعودي وكذلك 2000 ريال للمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي كما يصل التمويل الإضافي إلى 2 مليون ريال سعودي بعد موافقة برنامج إمكان للتمويل بمصرف الراجحي بالمملكة ويمتاز التمويل بشروط ميسرة لجميع العملاء في البنوك السعودية حيث يحتاج توفير الدخل الشهري الثابت مع إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها للموافقة على طلب التمويل ويتم التقديم عبر الأونلاين بأستخدام رابط التقديم الميسر على تمويل بدون كفيل بلا تحويل الراتب الشهري عبر موقع إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي في أراضي السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل إمكان الميسر بالمملكة

هناك شروط وضوابط محددة لابد من توفيرها والإلتزام بها من أجل الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء في البنوك السعودية فقط لا غير لذلك لابد من توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة للحصول على التمويل المناسب لجميع العملاء وسوف نوضح اليوم كافة الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل :

يشترط أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي فأكثر من ذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل.

أفضل تمويل في المملكة بشرط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن عشرون عاماً فقط لا غير فأكثر من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة.

عدم تعثر العميل المتقدم لطلب التمويل عبر تقرير سمه السعودي بالمملكة.

يتم فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية قبل القيام بالتقديم على طلب تمويل إمكان.

أهم المميزات المعلن عنها لدى إمكان للتمويل بالمملكة