نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2500 ريال احصل علي تمويل شخصي 750.000 ألف ريال من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 750.000 ريال سعودي من بنك سامبا، حيث يقدم بنك سامبا احد المنتجات التمويلية للموطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ويتميز بنك سامبا بسرعة الموافقة علي مبلغ التمويل وهو احد الحلول الشخصية التي يبحث عنها المواطنين حيث يقدم قروض مسيرة وبدون كفيل وبدون فوائد، بالإضافة يقدم بنك سامبا تمويل شخصي إسلامي وفق قواعد الشريعة الإسلامية متوافقة معها تماما، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي من بنك سامبا بأقل راتب شهري للمواطنين السعوديين وغير السعوديين.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا

يمتلك بنك سامبا عدة مزايا عن أي بنك أخر يحصل عليها المواطنين، حيث يقدم مجموعة متنوعة من القروض المسيرة بدون كفيل لكي تناسب مع جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم بنك سامبا تمويل يصل إلي 750.000 ألف ريال سعودي وبقترة سداد طويلة تصل إلي 60 شهرا، والتمويل يتم صرفة وفق قواعد الشريعة الإسلامية من اجل الاطمئنان في طلب القرض والحصول علي موافقة فورية عند طلب التمويل، ويتم إعفاء القرض في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شروط التمويل الشخصي من بنك سامبا

يمكن الحصول علي القرض من بنك سامبا وبموافقة فورية عند التقديم، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتحصل علي تمويلك المسير من إمكان بإجراءات مسيرة كالتالي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول عند التقديم. يجب أن يكون مدة خدمة العميل عن سنه كامل للحصول علي التمويل. ويكون الدخل الشهري لا يقل عن 2500 ريال سعودي لكي يتم الموافقة علي التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل من بنك سامبا

يوفر بنك سامبا خدمة التقديم الإلكتروني ويقدم العديد من التمويلات المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات، إليكم الخطوات التقديم للحصول علي القرض كالتالي: