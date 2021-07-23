نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض جرير بالسعودية على الجوالات تنزيلات وخصومات 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات المحمولة، يمكنكم الآن الحصول على الهواتف العصرية والحديثة من خلال مكتبة جرير حيث حرصت على أن توفر إليكم مجموعة من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 30% وأكثر على كافة هواتف المحمول التي تصنف تبعاً لشركات وماركات عالمية، فتوفر إليكم أسواق جرير الآن فرص مذهلة للحصول على أنواع مختلفة من الهواتف بأقل الأسعار.

أقوى عروض مكتبة جرير على الجوالات المحمولة:

توفر إليكم جرير عروض وخصومات حصرية على كافة الهواتف المتوفرة لديها وإليكم في السطور الآتية بعضاً من هذه العروض:

توفر إليكم مكتبة جرير عرض أقوي على هاتف شاومي 9t ريد مي فهذا الجهاز متوفر بمساحة تخزين كبيرة تصل إلى 128 جيجا بايت ولون الجهاز رمادي يتوفر في الجهاز بتكنولوجيا الجيل الرابع مع العلم أن الجاهز له ضمان لمدة عامين وتم توفير 70 ريال سعودي. تقدم إليكم مكتبة جرير عرض على هاتف أوبو رينو5 بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت ولون الهاتف أسود ومتوفر بتكنولوجيا الجيل الخامس 5 جي ومن الممكن أن يتم طلب الجهاز من خلال موقع جرير الإلكتروني عبر الإنترنت. يمكنكم الآن طلب جهاز لينوفو كي فهذا الجهاز يأتي فقط بمساحة 128 جيجا بايت وتم توفير 100 ريال سعودي من سعر الهاتف الأصلي وذلك الجهاز متوفر بتكنولوجيا الجيل الرابع. عرض على لينوفو كي بمساحة 128 جيجا بايت ولونه أحمر.

معلومات حول مكتبة جرير عن التقسيط لجميع العملاء:

توفر إليكم مكتبة جرير البيع بالتجزئة والجملة وذلك على جميع المنتجات الحديثة المتوفرة إليكم ومن المزايا التي يتمتع بها جرير هي البيع عن طريق التقسيط وإليك في السطور الآتية شروط البيع بالتقسيط في مكتبة جرير: