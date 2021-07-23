نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن معاملة وزارة العدل عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل 14421 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن معاملة وزارة العدل 1442، هي خدمة أطلقتها الحكومة السعودية تتيح للمواطنين من خلالها الاستعلام عن دعوى قضائية أو مخالفة مرورية أو تقديم أي طلبات خاصة بمعاملات وزارة العدل السعودية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الحكومة عبر موقع خاص على شبكة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، وتتوفر خدمة معاملة وزارة العدل للجميع من أبناء السعودية أو ذوي الجنسيات الأخرى الوافدين إليها والمصرح لهم بالإقامة في المملكة، كما يقدم الموقع العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة العدل يمكن الاطلاع عليها أثناء زيارتك للموقع.

معاملة وزارة العدل

إن خدمة استعلام عن معاملة وزارة العدل الإلكترونية الذي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تيسير الاستعلام عن المعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة العدل، حيث يمكن للأفراد من أبناء المملكة السعودية أو أولئك الوافدين إليها ولديهم تصريح إقامة بها الحصول على خدمة الاستعلام عن أي قضية أو حكم قضائي أو أي معاملة خاصة بوزارة العدل السعودية أو أي من خدمات الإستعلام الالكترونية أخرى.

كما قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية بإطلاق بوابة ناجز بالمملكة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين، كما يمنع الازدحام والتجمع في مقر الوزارة بالمملكة خاصة في ظل جائحة كورونا أو كوفيد-19 المستجد، وتعزز من الإجراءات الاحترازية التي نبهت عليها وزارة الصحة، ويأتي ذلك في إطار سعى حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل إلى تحقيق رؤية 2030.

هذه الخدمة لا يقتصر تقديمها على أفراد المملكة العربية السعودية العاديين فقط، بل يمكن أيضًا من خلال موقع وزارة العدل الإلكترونية السماح للمحاميين المختصين بعمليات الاستعلام عن قضايا موكليهم بالتفصيل، مثل نوع القضية ورقمها والمحكمة التي صدر منها الحكم وغيرها من المعلومات الهامة والدقيقة، وذلك في حالة تقديم طلب توكيل عام من المواطن لهذا المحامي للاطلاع على قضيته بشكل رسمي، ويسمح للمحامي الاستعلام عن القضايا من خلال تسجيل بياناته المهنية وكتابة بريده الإلكتروني الخاص ورقم الهاتف.

استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية

نعرض لك عزيزنا القارئ والمتابع لموقعنا كيفية إتمام عملية الاستعلام عن معاملات الوزارة برقم الهوية، وذلك عن طريق موقع وزارة العدل الرسمي، وفيما يلي طريقة الاستعلام:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى رابط موقع وزارة العدل الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني، ومن ثم اختيار خدمة استعلام معاملة من بينهما.

سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل معلومات القضية، يقوم المواطن بإدخال رقم بطاقة الهوية الخاصة به بشكل صحيح وواضح،

ومن ثم يقوم بكتابة البيانات الخاصة بالقضية أو المخالفة أو ما يرغب في الاستعلام عنه.

بعد ذلك يتم الضغط بالمؤشر على أيقونة “بحث”.

بعد الانتهاء من إدخال المطلوب من بيانات ومعلومات حول المعاملة التي تستعلم عنها سوف تظهر كافة المعلومات المتعلقة بها بدون بذل أي جهد.

خطوات الاستعلام عن موعد قضية إلكترونيًا

أتاحت المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية للتطوير ومسايرة التقدم التكنولوجي، حيث تقدم تطبيقات إلكترونية خاصة بوزارة العدل والتي تمكنك من الدخول عليها للاستعلام موعد قضية ما بواسطة رقم القضية، وذلك لضمان دقة المعلومات وسرعة الوصول إلى المعلومات، وفيما يلي الخطوات:

أولاً قم بالدخول إلى البوابة التابعة لوزارة العدل.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية، ومن خلالها نختار الاستعلام عن موعد قضية.

ثم قم بإدخال تفاصيل الطلب المتمثلة في رقم القضية.

بعد ذلك قم بتحديد المحكمة أو المكتب القضائي التابع لها، ومن ثم متابعة الخطوات.

وأخيراً أنقر على كلمة “بحث”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيقوم النظام بعرض تاريخ ووقت القضية، كما سيقوم بعرض كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص القضية إلكترونيًا بدون الحاجة إلى بذل الجهد.

وفي نهاية رحلتنا نكون قد تعرفنا على طريقة الاستعلام عن معاملة وزارة العدل، كما تعرفنا على خطوات الاستعلام عن موعد قضية في وزارة العدل برقم القضية، في حالة وجود أي استفسار عن أي من هذه الخدمات يرجى تركه في التعليقات وسنقوم بالرد في الحال.