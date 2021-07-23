أين المخرج ؟ …….. بقلم المدربة : سيرين القرشي

هل تعلم أن بداخل كل إنسان منا أب داخلي ؟

عندما توبخ نفسك بالأنتقاد أو إنك تكون قاسي على نفسك فهذه الأنتقاد المتواصل يسبب عادةً تراكمات سلبية، فهل أخترت لنفسك أن تكون الأب الداخلي بأستمرار ؟ المشكلة أننا ليس لدينا أتصال دائم مع مشاعرنا ، وأحاسيسنا الداخلية ونرغب دائماً بالأنغلاق على أنفسنا.. هل أنت على استعداد لتتعلم أشياء جديدة لم تكن تعرف عنها شيئا من قبل؟ . هل أنت مستعد لرمي كل المفاهيم الخاطئة القديمة التي لم تعد مفيدة . والآن ركز على نفسك إلى اللحظة التي أنت فيها الآن ما الذي يجعلك قاسي على نفسك الى هذه الحد ؟ قد تكون أمامك رحلة صعبة للتغير ولكن الحياة فرصة يمكنك من خلالها منح الحب لنفسك، في الماضي ، في الحاضر ، وفي المستقبل . أنت تعرف أنه بمقدورك أن تكون شخصًا أفضل مما أنت عليه . هل مازلت تصر على عدم رغبتك للتغير أو أن تتحرر من المعتقدات الخاطئة تجاه نفسك التي أنت الآن متورط بها ؟ هل مازلت تنتظر حلول خارجيه لتنقذ نفسك بدلا أن تنقذ نفسك ؟ لن تستطيع حل مشاكلك وأنت على نفس المستوى الفكري ، تخيل نفسك في متاههة وعليك أن تجد المخرج ستتعب كثيرًا لتجد المخرج ولكن وأنت تسير سترى جميع الوجهات الخاطئة التي مريت بها لتتعلم مرةً أخرى أن لا تعبرها ، فأنت تستحق أن تكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن .