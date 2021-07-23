نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة ومحدودي الدخل من دعم وزارة الموارد 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد دفع فواتير الكهرباء تعد من الهموم الثقيلة التي تلحق ببعض المواطنين محدودي الدخل المادي، فقد تم إطلاق مبادرة وطنية مشتركة ما بين هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة ووزارة الموارد البشرية من أجل دعم المواطنين الغير قادرين علي سداد الفواتير الخاصة بهم، فقد تضمن لهم المبادرة تسديد جزء كبير منها، وذلك للفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الإجتماعي، فقد يتم السداد لفواتير الكهرباء بعدة طرق، وتعبر تلك الطريقة التي نتحدث عنها خلال المقال من اهم طرق السداد، حيث تعتبر أهم الطرق التي تدعم المواطنين وتم تصميمها بعد ملاحظة التأخر في سداد فواتير الكهرباء الشهرية بسبب صعوبة الظروف المادية وعدم المقدرة المالية علي السداد، فقد يستفيد ما يقارب 700 الف أسرة سعودية من ذلك الدع، ولهذا فقد نوضح لكم متابعينا الكرام أدق التفاصيل في ذلك الأمر لكي يتم الاستفادة من ذلك الدعم إذا توافقت الشروط.
تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين في المملكة
تتعدد طرق سداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث تتواجد الكثير من الجمعيات الخيرية المتخصصة لسداد فواتير الكهرباء للمحتاجين والأسر الفقيرة، فقد توفر المبادرة قيمة قد تصل الي 72 ريال سعودي للأسر المحتاجة للدعم وتزداد القيمة بزيادة عدد أفراد الأسرة، فيصل الدعم الي 86 ريال سعودي للأسرة المكونة من فردين، و118 ريال سعودي للأسر المكونة من 3 أفراد، بينما تزداد القيمة إلى 130 ريال للأسرة المكونة من 4 أفراد، خمس أفراد 166 ريال حتي يصل قيمة الدعم الي 206 ريال الي الأسر المكونة من ستة أفراد، وكلما زاد عدد أفراد العائلة ازدادت القيمة.
جمعيات مخصصة لسداد فواتير كهرباء المحتاجين ومحدودي الدخل
- جمعية تراحم الخيرية متواجدة في مدينة مكة المكرمة وتعمل علي سداد فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل المادي.
- مؤسسة اللؤلؤة الخيرية الوقفية تعمل علي سداد فواتير الكهرباء لمحدودي الدخل الشهري.
- جمعية نماء الأهلية متواجدة في مكة المكرمة تعمل العديد من الأعمال الخيرية لدعم المواطنين السعوديين من أهم ذلك الدعم تسديد جزء كبير من فواتير الكهرباء وفواتير المياه لدي الأسر الفقيرة وأيضاً الإيجار.
- جمعية النساء الخيرية المتواجدة في مدينة الدمام بالمملكة.
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