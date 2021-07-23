نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بنك البلاد | احصل على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح بنك البلاد بالسعودية تمويل سيارة بنك البلاد حيث أتاح المصرف لعملاءه إمكانية الحصول على سياراتهم الخاصة من خلال البنك وسيكلف البنك بدفع مصاريف السيارة، ومن ثم يقوم العميل بتسديد قيمة السيارة للبنك على فترات زمنية يحددها البنك مع العميل، وذلك بأسعار أقساط مُيسرة للجميع، وفيما يلي سنتعرف على كيفية الحصول على تمويل السيارة، وما هي شروط هذا التمويل بكل تفاصيله.

عروض بنك البلاد للسيارات

قدم بنك البلاد عددًا من أنواع التمويل المختلفة المتعلقة بتمويل السيارات ، ومن بين تلك العروض ما يلي:

تمويل شراء السيارات

من بين عروض بنك البلاد للسيارات تمويل شراء السيارات ، ذلك التمويل الذي يتيح للعميل شراء السيارة التي يريد امتلاكها.

حيث يقوم البنك بشراء السيارة للعميل في البداية من المعرض الذي اختاره العميل له ، كما يقوم البنك ببيعه للعميل على شكل أقساط شهرية، ويضع فائدة الربح بشكل بسيط ومناسب.

التمويل التأجيري

التمويل التأجيري هو التمويل الذي يسمح للعملاء باستئجار أكثر من سيارة حسب رغبتهم، بحيث يقوم البنك في البداية بتأجير السيارة التي يريدها العميل، ثم يقوم العميل بتأجيرها وفق بعض الشروط المحددة والشريعة الإسلامية.

مميزات تمويل سيارة بنك البلاد

تتمتع عروض سيارات بنك البلاد بالعديد من المزايا منها:

يسمح للعملاء بشراء سيارة بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

يمكنك استئجار ثلاث سيارات في وقت واحد.

يسمح للعملاء بتقسيط يصل إلى 5 سنوات.

يمكّنك البنك من الحصول على دفعة أخيرة في الطلب ودفع نهائي ، وهو أمر اختياري.

يمكنك الحصول على تغطية تأمينية شاملة ، عندما تتأخر في دفع قسط التأمين ، حيث يمكن أن تشعر بالارتباك بشأن مزايا التأمين.

هذا التمويل متاح للعملاء السعوديين ، والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الخارج.

يتيح لك الحصول على بعض التفويضات القيادية الخارجية والداخلية ، كما يتيح لك إضافة مندوبين للقيادة.

يوفر لك إمكانية نقل سيارتك إلى عميل آخر.

يسهل لك البنك الموافقة المبدئية منذ ذلك الحين أو الزيارة.

يوفر التمويل للعملاء معدل خصم يصل إلى 65٪ من مبلغ التمويل.

كما يمكنك التعرف على جميع عروض التمويل التأجيري من بنوك السعودية المختلفة.

شروط الحصول على البلاد تمويل السيارات

هناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب على العميل الوفاء بها من أجل الحصول على تمويل السيارة من بنك البلاد، وهي:

أن يكون للعميل عمل في إحدى المؤسسات المعتمدة من قبل البنك في القطاعين الخاص أو العام.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا.

أن يكون عمر العميل عند القسط الأخير 65 عامًا وأن يكون عمر العملاء المتقاعدين 70 عامًا.

يلزم أن يكون لدى العميل أحد الحسابات الجارية داخل بنك البلاد.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على عروض تمويل السيارة وهي:

المستندات المطلوبة مع تحويل الراتب

وثيقة تحديد مبلغ الراتب المعتمد من جهة العمل. قم بتعبئة إقرار من العميل بموافقته على الشروط والالتزامات الشخصية. خطاب تحويل الراتب مصدق من جهة العمل. املأ نموذج السيارة بالكامل.

المستندات المطلوبة بدون ضمان تحويل الراتب

ورقة تخطيطية تثبت موقع المنزل ومكان العمل. وثيقة تثبت أن العميل لديه حساب جاري في بنك البلاد. ورقة بكشف حساب للعميل عن الأشهر الثلاثة الماضية.

اعرف الآن جميع المعارض التي توفر سيارات مستعملة تقسيط بدون مقدم بالسعودية.

بنك البلاد خدمة العملاء

ويمكن للعملاء من التواصل مع خدمة عملاء البنك والحصول على تمويل السيارات بنك البلاد بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي قمنا بتوضيحها مسبقاً.

هاتف البلاد المصرفي: 920001002

الهاتف المجاني للملاحظات والشكاوى: 8001230000

بريد الكتروني: [email protected]

فاكس: 0114798909

وبذلك يكون قد تمكنا من توفير جميع التفاصي الخاصة بعروض بنك البلاد للسيارات والقول إن تمويل السيارات من بنك البلاد هو من أفضل التمويلات التي يقدمها بنك البلاد لعملائه.