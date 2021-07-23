نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكن الحصول على قرض فوري من منصة سلفة 1442 والشروط المطلوبة للموافقة عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أحد أهم المواقع التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حتى يتمكنوا من خلالها من الحصول على قروض فورية تساعدها في تخطي أية ظروف أو حالات طارئة من الممكن أن تندلع في أوقات لا يوجد بها بنوك أو مصارف في عطلات رسمية أو وقت متأخر من الليل، وتقوم تلك المنصة بمنح المواطن قرض شخصي تصل قيمته إلى خمسة ألاف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل أو تحويل الراتب وفقاً لمجموعة من الشروط والأحكام.

طريقة التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية

يقوم المواطن بالدخول أولاً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية، ويقوم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد حتى يتمكن من إنشاء حساب شخصي له، ومن هنا سوف ينتقل إلى نافذة أخرى يجب عليه أن يقوم فيها بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، ومن ضمنها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم المستخدم وكمة المرور، وبعدها يقوم بتحديد أيقونة الإقرار بصحة البيانات المدخلة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على زر التسجيل.

ويمكنكم أيضاً التواصل مع خدمة العملاء التابعة لمنصة سلفة الالكترونية من خلال الاتصال على رقم 920000327، وسيتم الرد عليكم بكل سرعة، ويمكنكم تقديم الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهذا القرض للتمكن من الحصول على إجابة واضحة وسريعة، وفي حالة تسجيل رسالة صوتية يكون قد تم الوصول إلى الحد المسموح به، ويجب عليكم في هذه الحال المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

شروط الحصول على قرض منصة سلفة الإلكترونية

هناك عدد من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المواطن الراغب في الحصول على قرض شخصي من منصة سلفة، ومن بينها أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية ومن أب وأم سعوديين، ولا يقل عمره عن 18 عام وكذلك لا يزيد عن 60 عام، ويكون عاملاً في أحد الشركات على الأقل ستة أشهر بالنسبة للقطاع الخاص وثلاثة شهور فقط للقطاع الحكومي، ولا يقل الراتب الشخصي له عن أربعة ألاف ريال سعودي، وأن يكون هذا الشخص غير مديون لأي بنك ويقوم بسداد الأقساط بدون أي تأخير.