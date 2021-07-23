نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والأوراق المطلوبة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والأوراق المطلوبة وشروط التقديم أعلنت عنه مؤخرا الوزارة وحددت مجموعة من الوظائف للرجال والنساء ،ويفضل الكثير من المواطنين السعوديين في المملكة التقدم لوظائف الدولة حيث يحصل الموظفون علي العديد من المزايا والامتيازات ، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط يجب توافرها للقبول بالوظيفة ، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ، ثم اجراء المقابلة الشخصية ، ومن الوظائف التي تم عرضها وظيفة مدير الموارد البشرية ، رئيس قسم الاتصال الداخلي ، أخصائي تنمية الموارد البشرية ، متخصص في تنمية الموارد البشرية ، متخصص في الرواتب والنفقات ، وغيرها من الوظائف المتاحة يمكنكم التعرف عليها من خلال زيارة موقع الوزارة ، ويتساءل الكثير من المواطنين علي رواتب وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تقدم الوزارة راتبا شهريا يقدر حوالي بسته الاف وخمسمائة ريال سعودي ويعمل الموظفون بنظام العقود ، وسنعرض لكم من خلال مقالنا طريقة التقديم وكذلك الوراق المطلوبة والشروط كالتالي.

التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والأوراق المطلوبة وشروط التقديم

كانت الوزارة قد أعلنت عن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها ووضعت خطوات للتقدم لتلك الوظائف ومنها ما يلي :

أولا يتم الدخول إلي موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ، يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية ويتم الضغط علي نظام التوظيف الإلكتروني.

ملئ البيانات في النموذج وهي الاسم ، تاريخ الميلاد ، ورقم الهاتف المحمول ، ورقم التعريف الوطني.

يقوم المتقدم بملئ البيانات الموجودة في طلب الوظيفة وذكر المؤهل العلمي مع ذكر وظيفة التعيين ، يتم مراجعة البيانات بدقة ثم الضغط علي إرسال.

تراجع الوزارة جميع الطلبات المقدمة وحصر الطلبات المناسبة ، ويتم التواصل مع المرشحين الذين تم قبلوهم للعمل.

يتم تحديد المقابلة الشخصية من قبل الوزارة للمتقدمين الذين تم قبلوهم مبدئيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت الوزارة المستندات المطلوبة للالتحاق بالوظائف وهي كالاتي :

إثبات الهوية مثل بطاقة الهوية الوطنية.

احضار السيرة الذاتية للمتقدم.

اصل شهادة التخرج وصورة منها.

إرسال شهادات خبرة إن وجد.

احضار ورقة معادلة التعليم في حالة حصول المتقدم علي شهادة من خارج المملكة.

شروط التقديم

وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مجموعه من الشروط التي يجب علي المرشحين استيفاؤها ومن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون المتقدم حاصلا علي مؤهلات وخبرات مستوفية لشروط الوظيفة المقدم إليها.

يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون لائق طبيا حسب شهادة الطبيب.

يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية للوظيفة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد سبق وحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم قد فصل من وظيفة سابقه لأسباب تأديبية إلا بعد مضي خمس سنوات علي اقالته.

تقوم الوزارة بفحص جميع الطلبات والاتصال بمن تنطبق عليه الشروط لتحديد المقابلة الشخصية.

يجب التقديم علي الموقع الإلكتروني للوزارة ، والالتزام بالشروط المحددة حتي يتم قبول الطلب.

والجدير بالذكر أن وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة تلاقي الكثير من القبول من المواطنين السعوديين ، فمنذ أعلنت الوزارة تقدم الاف المواطنين بالطلبات للحصول علي الوظائف ، وقد أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر بعد إغلاق نافذة التقديم ، حيث ستنشر الوزارة النتائج عبر موقعها الرسمي ، ويجب علي المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني باستمرار.