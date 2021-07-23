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عمر شويل - جدة عرض لاندكروزر ديزل بي 600 ريال علي خمس سنوات من عبد الله عبد الغني تعد السيارة من اهم وافضل السيارات التي انتجتها شركة تويوتا، وهي شركة وفرت جميع التصميمات التي تقدمها لعملائها، وسعر السيارة يصل إلي 180 ألف ريال سعودي، هذا السعر ليس مضافا له القيمة أو الضريبة التي توضع، ثم أن السيارة تحتوي علي تصميم رائع وشكل مبهج، وسنتعرف علي الحصول وامتلاك السيارة من شركة عبد الله عبد الغني وقسط شهري 600 ريال سعودي، والتقسيط علي خمس سنوات



عرض لاندكروزر ديزل بي 600 ريال علي خمس سنوات من عبد الله عبد الغني

وتحتوى السيارة علي ثمانية مقاعد مريحة ومميزة، تشعر بالجلوس عليها بالراحة، وتعمل بنظام الدفع، وهو نظام رباعي مميز يوفر الطاقة أثناء السير، ولا توجد صعوبة بالمطبات فتم تأسيسها بمقياس رائعة، فلا تشعر بأي مطبات تتعرض لها السيارة، مكونه من فرش راقي ومميز ومريح للجلوس، وتعتبر السيارة مزودة بتقنيات الاتصال بجودة عالية مثل اتصال البلوتوث، لاستخدام الهاتف بدون استخدام اليدين، ويوجد أيضا شحن لاسلكي، وشاشة بالي تقنيه تعمل باللمس، ويوجد أيضا شاشتين في المقاعد الخلفية، وكثير من المميزات بالسيارة،وبها نظام حديث لمنع السرقة، وخطاف خلفي لجر السيارة، وأنوار أمامية منخفضة وعالية، وتاريخ عمرها المتوقع ستون عاما، وهي من افضل السيارات التي يحب أن يقتنيها الجميع.

طريقة الدفع للسيارة

من شركة عبد الله عبد الغني سنتعرف علي طريقة التقسيط للسيارة:

قسط شهري يصل إلي ستمائة ريال سعودي. ويضاف عليها الضريبة ليصبح القسط الشهري 962 ريال سعودي. تدفع الأقساط علي ستون شهرا علي حسب الدفعة المقدمة. وتدفع القيمة المضافة أولا ثم الأقساط. وهناك شركات اخري مثل الراجحي وعبد الجليل جميل.

ألوان السيارة المتاحة

اللون الأسود الداكن واللون الأسود اللامع. اللون النحاسي والأزرق الغامق. ثم الأحمر اللامع لمحبي اللون الأحمر. اللون الأبيض والرمادي والفضي. وقد تكون هذه الألوان أيضا متاحه في أحدث موديل وهو 2022.

المواصفات التقنية بالسيارة

كما تتوفر السيارة الجديدة بمحرك تربو ديزل 6 سلندر بسعة 3.3 لتر وقوة 304 حصان وعزم 700 نيوتن، ثم تمتاز أيضا لأند كروزر 2022 بناقل أوتوماتيكي عشر سرعات بدفع رباعي، و3 أقفال تفاضلية، وشاشة معلومات ترفيهية 9 أو 12.3 إنش تدعم أبل كاربلاي وأندر ويد أوتو، وشحن لاسلكي بالجوال وشاشة عرض علوية وكاميرا 360 درجة.