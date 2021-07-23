نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بمصرف الراجحي وشروط فتح الحساب الجاري للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بمصرف الراجحي جاري للمواطنين بالمملكة، فإن مصرف الراجحي أعلن شروط فتح حساب جاري، خطوات الدخول علي مصرف الراجحي لعمل حساب شخصي، حيث أن هذا الحساب أكد البنك علي إمكانية فتحة إلكترونيا بدون الذهاب لأحد فروع المصرف بالمملكة، فإن ذلك الحساب يساعد المواطنين بالمملكة علي الاستفادة من خدمات البنك، كما أن البنك يقدم العديد من العروض والمميزات لعملائه من المواطنين، حيث يمكن لأي مواطن عمل حساب له بالبنك سواء من الشباب أو النساء أو المتقاعدين، وسوف نوضح لجميع المواطنين عبر موقعنا ثقفني خطوات فتح حساب جديد جاري وفقا لشروط مصرف الراجحي، كما أن البنك يمنح المواطنين تمويلات كثيرة منها تمويل السيارات.

خطوات فتح حساب بمصرف الراجحي

الدخول علي الصفحة الرسمية لبنك الراجحي.

يقوم المواطن بالضغط علي الموافقة علي شروط البنك لعمل حساب مصرفي.

يحدد المواطن جنسيته عند الضغط علي القائمة.

يذكر نوع الهوية.

يدخل المتقدم بالطلب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

يكتب رقم الجوال الخاص به أي مسجل بهويته.

يحدد لقبه الخاص مع كتابة بريده الإلكتروني.

يقوم المتقدم بتحديد أعلي مبلغ المحتمل لعملية واحدة خلال الشهر.

يذكر قيمة الدخل الشهري، ثم يسجل رقم جواز السفر، والحالة الوظيفية.

يدخل رمز التحقق المرئي، ثم يدخل جميع بياناته الخاصة به، ويرسل البنك رسالة نصية تحتوي علي رقم الحساب الخاص به ويذهب بدها للتوقيع بأحد الفروع لاكتمال الإجراءات الخاصة بالحساب.

شروط الراجحي لعمل حساب بالبنك

ألا يكون المواطن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي سبق له العمل في أي منصب سياسي بالمملكة.

أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة مفعولها ساري أي لم تنتهي الصلاحية.

يكون المواطن بكامل قواه العقلية وأهل للتصرفات القانونية أي ذو أهلية.

أن يقر العميل بأنه ليس لديه أي إعاقات في جسده سواء سمعية أو بصرية أو حركية.

يتأكد من مدي صحة البيانات المسجلة إلكترونيا.

يلتزم العميل بأن يبلغ مصرف الراجحي بأي بيانات قد تم تغيرها.

مميزات الحساب المصرفي

إن بنك الراجحي يقدم مميزات عديدة للمواطنين في الحساب المصرفي، فالمميزات كالتالي: سهولة إجراء المعاملات المالية، الاستفادة من خدمات البطاقات الائتمانية والخصومات.