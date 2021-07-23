نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية فتح حساب أون لاين بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب أون لاين بنك الرياض من أهم المواضيع التي يبحث عنها المقيمين أو المواطنين السعوديين، حيث يوفر بنك الرياض من خلال موقعه على الإنترنت قدرة الأفراد في فتح حساب من خلال الموقع والرياض أون لاين دون الحاجة إلى زيارة البنك وهي الحاجة الملحة التي فرضتها جائحة كورونا وتفاعل البنك مع الاحتياج على التطور التكنولوجي وتم إطلاق العديد من الخدمات أون لاين من خلال موقع البنك الإلكتروني. سوف نتعرف على خطوات فتح حساب بنك الرياض أون لاين.

فتح حساب أون لاين بنك الرياض

يعمل بنك الرياض وفق الشريعة الإسلامية ويقدم العديد من الخدمات عبر موقعه على الإنترنت، ومنها فتح حساب عن طريق الموقع ويمكن اتباع هذه الخطوات لفتح الحساب:

الانتقال إلى موقع بنك الرياض الإلكتروني.

التوجه على الخدمات المصرفية.

اختيار فتح حساب جاري.

التوجه إلى نموذج طلب فتح الحساب.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها:

رقم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال الاسم واسم العائلة واختيار التقويم ميلادي أو هجري.

كتابة تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

اختيار الجنسية، وقطاع العمل والمدينة والمنطقة والضغط على رمز التأكيد.

الضغط على إرسال الطلب. وتلقي اتصال بانتهاء الخدمة.

ثم يتمكن العميل بعدها من استلام بطاقة مدى.

يشترط أن يكون لدى العميل حساب مفعل على منصة أبشر.

فتح حساب عن طريق موبايل الرياض

يتمكن الأفراد في المملكة من فتح حساب عن طريق تطبيق موبايل الرياض الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد ويعمل على سهولة التواصل وتلقي الخدمات في أي وقت وأي مكان، ويمكن اتباع هذه الخطوات:

تحميل تطبيق بنك الرياض على الهاتف.

اختيار الخدمة وهي فتح حساب.

كتابة البيانات المطلوبة وتعبئة نموذج فتح الحساب.

توثيق البيانات من خلال حساب أبشر.

استلام بطاقة مدى من أحد فروع البنك.

خدمات بنك الرياض

من أهم الخدمات التي يقدمها بنك الرياض لعملاؤه ما يلي:-