نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الحج لهذا العام صفر اصابات بفيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومن جانبة فقد أعلن وزير الصحة السعودي في يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو انه وبحمد الله تم نجاح موسم الحج هذا العام وذلك من الناحية الصحية، وبحمد الله لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا والذي يرجع هذا إلى عمل دؤوب من منظومة كاملة برعاية المملكة العربية السعودية، وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن معالي الدكتور الوزير “توفيق الربيعة ” بقوله إن موسم الحج الحالي لم يتم به تسجيل اصابة واحدة من فيروس كورونا أو أحد الأوبئة الأخرى التي تؤرق العالم في الوقت الراهن .

استعدادات وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر لموسم الحج

كما إنه أوضح معالي الوزير أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي أنهم قد قاموا بالاستعداد الكامل وبدقة عالية جدا “لحج هذا العام وذلك عبر منظومة عمل كبيرة شاملة جميع التجهيزات من المرافق الصحية في الأماكن المقدسة والتي قد شملت مجموعة من المستشفيات المجهزة والمراكز الصحية المكتملة التجهيزات وسيارات إسعاف عالية التجهيز”.

تنفيذ خطة الحج الصحية في ظل جائحة كورونا

بالإضافة إلى إنه أكد على أن كافة الطواقم الطبية والفنية وكذلك الادارية، يضمون كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى للعمل في موسم الحج والذين كانوا على دراية كاملة ان المهمة ليست سهلة ولكن استطاعوا الحفاظ على ضيوف الرحمن من الناحية الصحية قد أشرفت تلك الطواقم على المرافق الصحية “، كما أوضح أن “جميع القطاعات الحكومية قد قاموا ببذل جهود عظيمة و كبيرة وذلك في خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ علي صحتهم وذلك ضمن تنفيذ خطة الحج الصحية لضمان سلامتهم والحد من انتشار العدوى فيما بينهم في ظل استمرار جائحة كورونا أو أحد الأوبئة الأخرى التي يخشى العالم من انتشارها في الوقت الراهن .

الإجراءات الاحترازية للحج هذا العام

وأشار معاليه أن تم التشديد علي الإجراءات الاحترازية وذلك في التعامل مع الوضع الصحي لوباء كورونا خلال موسم الحج لهذا العام وفقاً للترتيب الذي أوضحته والخطة الاستراتيجية، الذي قد اقتصر أداء الحج فيه هذا العام إلى 60 ألف حاج والذين قد اكتمل جرعات اللقاح الخاص بهم ، والذي أكد من خلاله ان تلك الاجراءات الاحترازية هي من أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

ظروف استثنائية لحج هذا العام

وإنه في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بمختلف أنحاءه بسبب فيروس كورونا ومازلنا في محاولة التخلص منه، وتحوراته الجديدة التي اكتشفها العلم مؤخراً، فقد أتي حج هذا العام والمشاركون فيه مقتصرا على الموجودين داخل السعودية، ومن شارك في الحج هذا العام هم 60 ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يتراوح عمرهم بين سن 18 و65 عاما، وقد تم تطعيمهم جميعا بالكامل بالجرعات المخصصة لهم طبقا لما ورد بوزارة الصحة أو تلك الذين قد تعافوا من الإصابة بالفيروس والتأكد أنهم لا يعانوا من أي أمراض مزمنة، لذلك عرضنا على حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني كم الجهد المبذول لحماية ضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وعلى سلامتهم ؛ مؤكدين لحضراتكم ان ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهد عظيم و مبذول تم جمع حصاده بأف خير ولم يتم تسجيل أي حالة مصابة نتمني ان نكون وفقنا في عرض مقالتنا علي حضراتكم .