نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية توفير 40 ألف وظيفة من خلال توطين مهن جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن جانبه قد أعلن معالي الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، عن إصدار عدد ستة قرارات وزارية جديدة والهدف من إصدارها توفير أكثر من 40 ألف وظيفة وذلك من خلال تدشين عدة مهن وأنشطة .

الهدف من تدشين ست قرارات وزارية

ومن المهن التي قد شملها التوطين:

الاستشارات القانونية

مكاتب المحاماة

التخليص الجمركي

الأنشطة العقارية

قطاع السينما

مدارس تعليم قيادة المركبات

المهن الفنية والهندسية

وقد أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال ما تم الإعلان عنه من هذه القرارات الوزارية، أن تلك القرارات الصادرة وفقاً للخطط التي تسير عليها الحكومة والتي تم إصدارها فإنه يأتي استمرارا لمجهودات وارثاء استراتيجية حديثة تتبعها الوزارة وذلك في تمكين الكوادر الوطنية وأبناء الوطن من الحصول على فرص عمل تليق بيهم وتميزهم وكذلك أيضا لتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لهم يهدف من ذلك في استقطاب المزيد من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية للعمل في القطاع الخاص، معللا ذلك بزيادة مشاركتهم في سوق العمل الحر.وقد وأشار معالي الوزير ” الراجحي ” إلى أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ خطة العام الجاري بهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، وذلك حسب ماتم نشره في وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

الفئات الذي قد صدر بحقهم قرار بالتوطين

في الواقع أنه قد تم إصدار عدة قرارات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الجاري للتوطين منها:

توطين المطاعم والمقاهي

المجمعات التجارية المغلقة

أسواق التموين المركزية

المهن التعليمية في التعليم العام

ومن جانبه فقد أعرب معالي الوزير ” الراجحي ” عن بالغ شكره وتقديره وذلك للشركاء في مختلف الجهات والتي قد عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام شديد، و بهدف تعاون ومثمر لتنظيم سوق العمل وكذلك العمل على تطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية الصادرة من تلك التعاون .

آليات تنفيذ القرارات التي تم إصدارها

وقد تركزت القرارات التي تم إصدارها وفق آليات منظمة للغاية ومدة زمنية محددة والتي تهدف لدعم المنشآت والباحثين ، كما انها تستهدف ايضا مهن نوعية في كافة القطاعات الحيوية مثل: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة، كما أنها تتضمن الوظائف النوعية المستهدفة أيضا ، وكذلك الوظائف القيادية والإشرافية وايضا الوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، وتلك الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالي الدقة .