طرق إصدار شهادة السعودة عبر الموارد البشرية بالخطوات والتفاصيل

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عمر شويل - جدة طرق إصدار شهادة السعودة عبر الموارد البشرية؛ خدمة جديدة تُطلقها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي التي تساعد في توضيح مدى تأهيل المنشأة لنسبة التوطين المطلوبة بما يتماشى مع ما يقدمه برنامج نطاقات، وتعتبر تلك الشهادة من الأمور الضرورية التي يجب على الجميع معرفة ما هي طريقة إصدارها، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

طرق إصدار شهادة السعودة

ضمن رؤية السعودية 2030 في تسهيل كل الخدمات التي تتطلب لزيارة المقر الرئيسي للوزارة واستبدالها بالخدمات الإلكترونية قامت وزارة الموارد البشرية بتسهيل إصدار شهادة السعودة من الموقع الرسمي الخاص بها في خطوات بسيطة جدًا.

والجدير بالذكر أن تلك الشهادة تعتبر من أهم المستندات التي يجب أن تكون لدى المنشآت للتقدم في المناقصات الحكومية، بالإضافة للحصول على المستخلصات المالية من أجل القيام بالمشاريع التنموية.

ومن أجل إصدار الشهادة بكل سهولة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب زيارة الموقع ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

القيام بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خدمة إصدار شهادة سعودة.

يجب إدخال كل البيانات المطلوبة في كل الحقول الفارغة، والتأكد أن كلها صحيحة.

يجب الضغط على تقديم الطلب والانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

سيتم إصدار الشهادة على شكل ملف بي دي اف.

يتم طباعة الشهادة على الورق الخاص بالمنشأة ثم القيام بتوقيعها وختمها أيضًا.

شروط إصدار شهادة السعودة عبر الموارد البشرية

من أجل نجاح إتمام عملية إصدار الشهادة يجب توفر بعض الشروط الإلزامية، حتى لا تتعرض المنشأة للمسألة القانونية، هذا بالإضافة لضرورة معرفة الموعد المحدد للقيام بالتجديد حيث تكون الشهادة صالحة لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ إصدارها، للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المنشأة، وتلك هي أبرز الشروط التي يجب توفرها:-