نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم وبأقل راتب وبلا كفيل مع تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي والمقيم بأقل راتب شهري متوفر تمويل فوري لدى شركة إمكان للتمويل وأيضاً يتميز هذا التمويل الفوري أنه لا يشترط وجود كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى نقل الراتب الشهري للمتقدم وعن طريق هذا التمويل الجديد يستطيع المتقدم الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر لدى إمكان وتبدأ مدة التقسيط من ثلاثة أشهر وتصل إلى 24 شهر.

للسعودي والمقيم تمويل شخصي سريع لدى شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل توفر خدمات تمويلية جديدة ويستطيع العميل المتقدم بطلب تمويل شركة إمكان للتمويل من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة إمكان للتمويل حيث يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان وطلب التمويل أو من خلال تحميل تطبيق إمكان.

مزايا تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل

تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية يوفر مبالغ مالية فورية من خلالها يستطيع المتقدم من تقسيط مشترياته على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 24 شهر ويتميز التمويل بالآتي:

قرض المشتريات لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة إمكان.

تحسب شركة إمكان للتمويل نسبة استقطاع تصل إلى 70%.

تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن .

يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل المشتريات من إمكان للتمويل سداد قيمة التمويل حتى 24 شهر.

العميل السعودي يحصل على تمويل يصل قيمة إلى 20000 ريال سعودي.

10000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لقيمة التمويل للعميل المقيم بالسعودية.

شروط الحصول على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

هناك مجموعة من الشروط والأحكام البسيطة التي يجب توافرها من أجل الحصول على تمويل المشتريات والتى سوف نتعرف عليها معاً الآن: