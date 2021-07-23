نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة في السعودية 1443 ومن موقع وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة في السعودية 1443 ومن موقع وزارة العمل ، الاستفسار عن اسم الكفيل برقم الإقامة هو خطوة ستحتاجها إذا كنت مقيمًا أو وافدًا في المملكة العربية السعودية. بشكل كامل وغيرها من المعلومات حول ذلك ، انتقل إلى موقع وزارة العمل السعودية على الإنترنت واتبع الخطوات المذكورة في هذه المقالة حتى تظهر لك جميع المعلومات ، حيث حرصت السلطات السعودية على تسهيل مثل هذه الخدمات عبر الإنترنت. بوابة وزارة العمل وكذلك بوابة أبشر ، فلا داعي للذهاب إلى مكتب وزارة العمل.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

انتقل إلى الرابط الرسمي لمكتب وزارة الخارجية السعودية.

انقر فوق بوابة التأشيرة التي تظهر أمامك. الضغط على بوابة المواطنين والمقيمين.

اضغط على خانة الزيارة العائلية ، ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك ، انقر فوق نوع الاستعلام “مقيم”. اضغط على خيار الزيارة العائلية ، ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة.

انتظر حتى تظهر نافذة تحتوي على بياناتك ، والتي تتضمن اسم الراعي بالإضافة إلى رقم هويته وبيانات أخرى.

وبذلك تكون قد حصلت على ما تريده من الكفيل ، كما يمكنك اختيار نوع التعامل مع الراعي والخدمات الأخرى المتوفرة على نفس موقع وزارة الخارجية السعودية.

الاستعلام عن اسم الكفيل من موقع وزارة العمل

يمكنك الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة أثناء تواجدك في مكانك ، من خلال موقع وزارة العمل السعودية على الإنترنت ، باتباع الخطوات التالية كما هي تمامًا:

ادخل إلى موقع وزارة العمل .

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد.

اختيار خدمة للاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة.

انتقل إلى الصفحة التالية ، ثم أدخل رقم الهوية ورقم الإقامة وأخيرًا الرمز المرئي الذي يظهر في الصورة “الرمز عبارة عن أرقام”.

ثم انقر فوق. زر البحث.

انتظر بضع دقائق حتى يتم توجيهك إلى الصفحة التالية ، حيث سترى اسم الراعي بجميع بياناته الأخرى ، بما في ذلك مجال مؤسسة الراعي.

الاستعلام عن اسم كفيل برقم الهوية عبر بوابة أبشر

يتيح لك موقع وزارة الخارجية السعودية وموقع وزارة العمل الاستعلام عن اسم الكفيل مع رقم الهوية ورقم الإقامة. وبالمثل ، توفر بوابة أبشر نفس الخدمة ، حيث يمكنك الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الهوية باتباع الخطوات التالية: