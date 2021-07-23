نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1443 ، الاستعلام عن معاش استقالة موظف الحكومة السعودية 1443 ، طريقة حساب معاش الاستقالة ، كيفية احتساب معاش استقالة الموظف الحكومي ، لائحة معاشات نهاية الخدمة ، حساب مكافأة الخدمة للموظف المنتهية خدمته ، مكافأة نهاية الخدمة هي المكافأة تمنحها الحكومة السعودية عند تقاعد الموظف شكرًا له على عمله الجاد والتزامه طوال فترة العمل ، تختلف هذه المكافأة من موظف لآخر ، واليوم سنشرح بالتفصيل طريقة احتساب هذه المكافأة ، فتابعونا.
شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
يمكن للموظف في المملكة العربية السعودية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يختلف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لطول الفترة التي قضاها الموظف في العمل.
- في حالة انتهاء عمل الموظف بشكل طبيعي ، يمكنه الحصول على راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، بالإضافة إلى شهر كامل لأكثر من 5 سنوات من العمل.
- من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، من الضروري أيضًا أن يكون هناك تقدير من صاحب العمل.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة: تقدم الحكومة السعودية دفعة كاملة لمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين عملوا في الحكومة لمدة 10 سنوات.
بالنسبة لأولئك الذين عملوا لمدة خمس سنوات ، تمنحهم الحكومة ثلثي بدل نهاية الخدمة.
أولئك الذين عملوا لمدة عامين ولكن أقل من خمس سنوات سيحصلون على ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
أحكام خاصة بشأن بدل نهاية الخدمة
لا يتم تضمين دعم الأجور مثل بدل النقل أو بدل السكن في بدل نهاية الخدمة ، ويتم حساب قيمة آخر راتب أساسي فقط.
إذا استقال الموظف طواعية دون إكمال الخدمة في نهاية العام ، تلغى مكافأة نهاية الخدمة.
يستحق الموظفون ذوو الخدمة الطويلة مكافأة نهاية الخدمة إذا خدموا لأكثر من عام ، ولا تُحسب أيام العمل والأجور كمكافآت.
إذا كان صاحب العمل مستحقًا لمستحقات الموظف ، فيحق له خصمها من رسوم إنهاء الخدمة.
يستحق الموظفون الذين عملوا أقل من خمس سنوات أجر 21 يومًا عن كل سنة خدمة.
يحق للموظفين الذين عملوا لأكثر من خمس سنوات الحصول على أجر 30 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة بعد خمس سنوات.
حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المغتربين
- لكي يحصل الموظفون الأجانب على مكافأة نهاية الخدمة ، يجب أن تكون ساعات العمل سنة كاملة على الأقل.
- سيحصل الموظفون الذين عملوا لمدة خمس سنوات على راتب شهري أساسي مقابل خمس سنوات من العمل.
- سيحصل الموظفون الذين عملوا لمدة خمس سنوات على راتب أساسي قدره شهر ونصف عن كل سنة إضافية بعد خمس سنوات.
- يحصل الموظفون الذين عملوا لمدة عشر سنوات على راتب شهرين عن كل سنة إضافية بعد عشر سنوات.
- يتم احتساب المكافأة على أساس متوسط الراتب لآخر خمس سنوات من العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.