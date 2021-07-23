حيزوم …2 بقلم / حسن بن محمد

في المقال السابق ذكر الأمر الأول وفي هذا المقال وسأتحدث مباشرة عن الأمر الثاني ..

فالأمر الثاني الإستفادة المادية سواء من الإنتاج أو من خلال السباقات فالإستفادة المادية المحرزة حصل عليها أقل من ١٠٪ من ملاك الخيل..

لكن : الخبراء في مجال الفروسية يعرفون جيدًا بأن الفروسية هي من ضمن ( القوى الناعمة ).

فما ذكرته في المقال السابق وهنا سأخوض فيه لاحقًا وسوف أركز على أنواع السباقات والتحضير لها والأضلاع الرئيسية ( أفراد العمل) ودور كل واحدٍ منهم، ولكن قبل ذلك لابد من التعريف بأدوات الخيل البسيطة المستخدمة وأدوات الفارس والطريقة الصحيحة لركوب الخيل لإحتمالية ورود بعض الجمل ومسميات هذه الأدوات في سياق الحديث . ولكن قبل ذلك سأسرد بعض المعلومات البسيطة عن الخيل ففي كتاب (كامل الصناعتين ) لـ ابن البدر البيطار تحدث عن انساب الخيل فقال إن أنساب الخيل عشرة:

الأول: الفرس الحجازي، وهو أشرفها.

الثاني: الفرس النجدي، وهو أيمنها.

الثالث: الفرس اليمني، وهو أصبرها.

الرابع: الفرس الشامي وهو ألونها.

الخامس: الفرس الجزيري وهو أحسنها.

السادس: الفرس البرقي (ليبيا) وهو أخشنها.

السابع: الفرس المصري وهو أفرهها.

الثامن: الفرس الخفاجي وهو أصلها (بين الكويت والعـراق) .

التاسع: الفرس المغربي وهو أنسلها .

العاشر: الفرس الإفرنجي وهو أفشلها .

ومما يسمعه الكثير عن أنواع الخيل ( الواهو ، والبيور ، والشعبي ) فماهو المقصود بهذه المصطلحات :

( الواهو )

( واهو ) هي اسم لمنظمة عالمة لرعاية الحصان العربي تطلق تهتم بخطوط الخيول العربية وطبعًا يكون لكل جواد أوراق تثبت نسبه ويتم تركب شريحة في رقبة الجواد بها كود برقم التسجيل يستدل بها عليه عند السابقات أو حين الحاجة لذلك وكذلك هي ( الواهو ) مهتمة ببعض الخطوط العالمية الأخرى .

( بيور )

تدل على النقاء ومختصره ( لمعنى نقاء دماءه ) فمثلًا الخط المصري يقال مصري بيور لأن منها خطوط الجمال وذلك بسبب اهتمام الباشوات وملوك مصر في انتقاء الدماء والمحافظة عليها ( وأول من دون سجلات لأنساب الخيل هو عباس باشا ) .

( الشعبي )

الجواد الذي ليس له أوراق ( غير مثبت النسب ) .

وفي المقال القادم بإذن الله سوف نعرج على الأدوات المستخدمة وطريقة الركوب الصحيحة ..

…… يتبع

حسن بن محمد