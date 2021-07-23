واحدة .. بواحدة …..بقلم ؛ د. وفاء عبدالله إدريس

( نبض اليراع )

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عندما أحببتك : لم أكن أعي معنى الحب .

وعندما أحببتك : لم تبادلنِ الحب .

وعندما أحببتك : تنازلت عن كبريائي ، وازداد غرورك .

وعندما أحببتك : كنت شمسي وقمري ، بل ليلي ونهاري .

عندما أحببتك : ظننتك أهلي وسندي وعزوتي .

عندما أحببتك : كنت أمسي ويومي .. وغدي .

عندما أحببتك : إعتبرتك ستري وغطائي .

عندما أحببتك : كنت كل شيئ لحياتي وأنا لا شيئ لحياتك .

وعندما أحببتك : كنت نبضي وفؤادي المتيم .

عندما أحببتك : كنت عيناي التي أرى بهما كل شيئ جميل وأذني التي أسمع بها ترنيمات العاشقين

وأخيرًا .

أخيرًا : وللأسف عندما أحببتني بعد حين . إنطفات جذوة حبك في قلبي وضاقت بك أنفاسي . فلم تعد ذلك الرجل الذي أبغيه وتمنيته يومًا عضدي وشدتي .

إرحل غير مأسوف عليك ، فهناك ألف ألف شهم في انتظار مودتي .