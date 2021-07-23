نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط تقسيط جوالات نون السعودية بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط الجوالات من نون السعودية بسعر الكاش، أصبحت الجوالات من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً، حيث أصبحت الهواتف المحمولة هي عصب التواصل بين الأشخاص من مختلف بلدان العالم، وكما نعلم أن أسعار الهواتف أسعار مرتفعة تتزايد كل يوم، لذا يقدم موقع نون الإلكتروني التجاري عروض تقسيط جوالات رائعة تساعد الأفراد على الحصول على هاتف بدون تردد في المشاكل المالية.

تقسيط هواتف من نون السعودية

نون السعودية هو أفضل متجر إلكتروني تجاري للتسوق اونلاين والحصول على الجولات بأسعار منخفضة والتقسيط، فعن طريق نون السعودية تستطيع أن تحصل على هاتف جوال بدفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي شهرياً.

شروط تقسيط جوالات نون السعودية

يمكنك المتجر الإلكتروني التجاري نون من الحصول على هاتف بالتقسيط، ولكن لا بد أن تتوافر لديك بعض الشروط، وتتمثل شروط الحصول على جوال نون السعودية بالتقسيط فيما يأتي:

أن تبدأ قيمة المشتريات التي قمت بشرائها من المتجر من ١٠٠٠ ريال سعودي فما فوق أو من ٥٠٠ درهم إمارتي فما فوق.

أن تمتلك بطاقة ائتمانية لمتجر نون أو أحد البنوك الآتية: –

بنك الجزيرة وبنك الراجحي بالسعودية.

بنك ساب وبنك دبي الإماراتي الوطني والبنك السعودي الفرنسي بالسعودية أيضاً.

بنك أبو ظبي وبنك رأس الخيمة بالإمارات.

بنك المشرق وبنك موارد التمويل

بنك ستاندرد وبنك سامبا وبنك نجم بالإمارات.

طريقة الحصول على جوال نون السعودية بالتقسيط

الكثير من الأشخاص يريد استخدام متجر نون للحصول على هاتف بالتقسيط ولكن الأغلبية من هؤلاء لا يعرفون طريقة استخدامه، وتتمثل طريقة الحصول على جوال نون السعودية بالتقسيط في الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع نون.

قم باختيار المنتج الذي تريد ثم قم بالضغط على عربة التسوق لشراء المنتج.

سيتم تحديد ما إذا كان مبلغ المشتريات مستوف للشروط أم لا.

قم بإدخال بطاقة الائتمان وتحديد الفرع الخاص بك.

وأخيراً سيتم تأكيد طلبك.

تقسيط جوالات نون الراجحي

يمكن الحصول على تقسيط جوالان نون الراجحي وذلك بأبسط الطرق، فمن خلال الذهاب ألي بنك الراجحي سوف تتمكن من شراء السلع والمنتجات عبر متجر نون بالتقسيط ولكن بسعر الكاش مع إمكانية سداد الدفعات بسهولة.