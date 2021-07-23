أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

دوت الخليج – الدمام نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1223 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق “توكلنا” في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الصحية الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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