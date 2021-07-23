الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي في أبشر إلكترونيًا بالخطوات 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي، أصبح من الأمور السهلة التي لا تطلب وقتا أو جهدا، وخدمة التأمين هي خدمة مميزة ومتاحة للجميع وتحث على المبادرة بالخير وتظهر سمة التكافل الاجتماعي والاتحاد الوطني الذي يتجلى في صورة خدمية رائعة، ومع تطور التكنولوجيا وتغلغل الإنترنت في كل البيوت، صار بالإمكان الدخول بكل سهولة سواء كنت مواطنا أو مقيما في السعودية، لموقع (مجلس الضمان الصحي) وتجديد أو الاستعلام عن صلاحية التامين.

التامين الطبي السعودي

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي من الأمور المهمة فالتأمين الطبي من الخدمات الرائعة التي تقدمها الحكومة كدعم للحالة الصحية للأفراد، فهذا النوع من التأمينات يوفر خدمات طبية للشخص الغير قادر على تحمل نفقات العلاج مثل فحص مرضه وتشخيصه وتحمل تكاليف علاجه، وكذلك في حال تغيب الشخص عن العمل لفترة أو بشكل مستمر يغطي التأمين انقطاع الشخص عن العمل.

وللتأمين الطبي عدة أهداف سامية يسعى بشكل دائم لتحقيقها منها، التكفل بمصاريف علاج الأفراد وتوفير ما يضمن حماية حالاتهم الصحية وتحمل تكاليف علاج الشخص المريض الذي تكون حالته المادية متدهورة وغير القادر على دفع تلك التكاليف، ويشمل التأمين العديد من مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وأيضاً يعمل القائمون في مجال التأمين الطبي دائما على تطوير الخدمات الطبية وتحسينها وهذا يتم عن طريق إتاحة المصادر المادية المستمرة الثابتة، ومن أهداف التأمين الطبي كذلك، العمل على جعل جميع الأفراد يدفعون نفس القيمة المالية وبالتالي حينما يمرض شخص يكون هناك عون مادي مقدم من آخر صحيح وبالتالي يتواجد هناك نوع من التكافل المجتمعي، كذلك يهتم التأمين الطبي بحماية المصادر المالية وإدارتها لكي تكون سبيل حماية للأشخاص في المستقبل.

طريقة الاستعلام عن صلاحية التامين برقم الإقامة 1442

يمكنك بكل سهولة من خلال موقع الضمان الصحي مراجعة كافة معلومات التأمين الخاص بك برقم الإقامة، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح الصفحة الرئيسية لموقع الضمان الصحي من خلال رابط مجلس الضمان الصحي التعاوني.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة في منتصف الشاشة أمامك.

ثم قم باختيار خدمة “الاستعلام عن معلومات التأمين” من بين الخدمات المتاحة.

بعد ذلك اكتب (رقم بطاقة الأحوال أو رقم إقامتك – رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك).

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال”.

بعد الانتهاء من إدخال المعلومات الخاصة بك والضغط على زر إرسال ستجد كل ما يخص تأمينك من بيانات يمكنك تحفصها جميعها والتعديل عليها بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي في ابشر

الاستفسار عن صلاحية التأمين الطبي بالمملكة العربية السعودية يتم عن طريق اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة تكمن فيما يلي:

في البداية قم بالدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة “أفراد” الظاهرة في منتصف يمين الشاشة.

ثم أدخل كلا من (سم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق).

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم اضغط على خيار الاستعلامات الإلكترونية، ومنها قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن صلاحية التأمين”.

بعد ذلك قم بكتابة كلا من (رقم الإقامة – رمز البريد – رمز التحقق).

وأخيرا انقر فوق زر “عرض”.

بعد ذلك سيقوم النظام بإظهار رسالة بها كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالتأمين وفي حالة ظهور الرسالة الخاصة بوثيقة التامين باللون الأخضر ذلك يعني على سريان التأمين، وفي حالة ظهور الرسالة ذات اللون الأحمر فإن ذلك يعني أن التأمين قد انتهى.

الفئات المستفيدة من التامين الطبي

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير التأمين الطبي للمواطنين الغير قادرين على تحمل نفقة علاجهم، والأشخاص المستفيدون من التأمين الطبي هم:

جميع من يعمل داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان في قطاع خاص أو عام.

كل من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص المتقاعدون أي أهل المعاشات.

جميع الطلاب.

كل شخص ليس لديه عمل (عاطل).

وفي الختام يمكننا قول أن التأمين الطبي هو من أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة من أجل حماية شعبها وحفظ سلامتهم ورعاية حالاتهم الصحية، فمن خلال هذه الخدمة أصبح من السهل على الجميع التخلص من أي أمراض دون الخوف من تدهور الحالة المادية، ومن الرائع أن هذه الخدمة مقدمة للكل دون استثناء، لذا ننصحك بشكل مستمر بمتابعة الاستعلام عن صلاحية التامين لكي تضمن مستقبلا خاليا من الأمراض بإذن الله.