نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة الكهرباء السعودية وكيفية الاستعلام عنها إلكترونياً برقم العداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء السعودية وكيفية الاستعلام عنها إلكترونياً، هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بشكل دائم، لذلك حرصت الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها بشكل دوري والتواصل مع المشتركين في أي وقت وأي مكان، بالإضافة إلى ذلك قامت بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل عملية الاشتراك والاستعلام عن الفواتير، سوف نوافيك في هذا المقال بكافة التفاصيل، لذلك تابع معنا.

فاتورة الكهرباء الإلكترونية

تعتبر بمثابة خدمة تقدمها الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين، لذلك تمكن المشترك من التالي:

أولاً تمكنه من الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً من خلال البريد الإلكتروني الخاص به. أيضاً استلام إشعارات دورية عندما يتم صدور الفاتورة. بالإضافة إلى ذلك قرب موعد فصل الخدمة في حالة عدم السداد. ثم استلام إشعار عندما يتم القيام بالسداد.

كيفية الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

يمكنك الاستفادة من الخدمة الإلكترونية من خلال الاشتراك بها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

ثم قم بملء جميع البيانات التالية بشكل دقيق، وهي كالتالي:

رقم الحساب الخاص بك. البريد الإلكتروني الخاص بك. اختيار اللغة. الرمز المرئي.

علاوة على ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل”، وبذلك سوف يتم الاشتراك في الخدمة بنجاح.

يمكنك أيضاً الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، لذلك تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية إلكترونياً.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حرصاً من الشركة السعودية على تطوير خدماتها بشكل دائم، لذلك قامت بإطلاق تطبيق خاص بالهواتف الذكية باسم “الكهرباء”، بالإضافة إلى ذلك يقوم هذا التطبيق بخدمة كافة المشتركين والقيام بالتالي:

أولاً يمكنهم من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

أيضاً الاستعلام عن حالة الطلب برقم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك يتيح إمكانية استعراض مكاتب الخدمات وكيفية الوصول إليها.

ثم عرض المعلومات العامة.

علاوة على ذلك يتيح للمشترك التسجيل في خدمة رسائل الجوال القصيرة.

التسجيل في خدمة الفاتورة الإلكترونية.

أيضاً تعبئة استبيانات لخدمة المشترك.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة عن الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكنك الآن الاشتراك بالخدمة والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.