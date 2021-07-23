نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء السيارات بالتقسيط امتلك سيارة جديدة بتمويل بالتقسيط من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شراء السيارات بالتقسيط من مصرف الراجحي، تمويل السيارات الميسر هو أحد حلول مصرف الراجحي التمويلية المبتكرة، تم تصميمه خصيصا من أجل أن يمنح العملاء من فرصة امتلاك السيارة التي يرغبون في امتلاكها، كما يتيح تمويلات شراء وامتلاك السيارات الجديدة والمستعملة، كما يلعب المصرف دور الوسيط الضامن بين البائع والمشتري، وفق الشروط والأحكام التي تتبعها نظم مصرف الراجحي، وفيما سوف نتناول معكم خصائص تميل شراء السيارات الميسر بالتقسيط.

خصائص تمويل شراء السيارات والبيع بالتقسيط من مصرف الراجحي

يحدد مصرف الراجحي معايير جديدة لتمويل السيارات، يلتزم فيها مصرف الراجحي التزاما راسخا بابتكار منتجات جديدة، والعمل على تقديم خدمات عالية الجودة تعمل على تلبية متطلبات العملاء الكرام، كما يعمل على مراعاة تنوع المنتجات التي يقدمها. وتتميز منتجات مصرف الراجحي لتمويل السيارات بكلا من التنافسية والمرونة، كما أنه يتيح للعملاء فرصة امتلاك المركبات بطريقة سريعة وسهلة بما يتوافق مع أحكام الشريعة في الوقت نفسه.

البيع السيارات بالتقسيط من خلال تمويل متوافق مع الشريعة، حيث يقوم مصرف الراجحي بشراء السيارة التي يطلبها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدى المصرف، ثم يقوم ببيعها للعميل وفقا المدة والربح المتفق عليه، كما يحق للعميل تسجيل السيارة باسمه بشكل مباشرة أو بيع السيارة

كيفية التقديم على طلب تمويل شراء السيارات بالتقسيط بالنسبة للمتقاعدين والشروط والمستندات المطلوبة

الحد الأدنى للدخل بدءاً من 1900 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة.

يشترط الحد الأقصى لسن العسكريين: حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

متاح فقط للمواطنين السعوديين.

الوثائق والمستندات المطلوبة

عرض أسعار موجه إلى بنك الراجحي وللعميل.

نموذج الطلب بعد تعبئته.

صورة من بطاقة هوية سعودية سارية.

صورة من دليل يثبت وجود دخل مالي من الحكومة.

كيفية التقديم على طلب تمويل شراء السيارات بالتقسيط بالنسبة للسعوديين والشروط والمستندات المطلوبة

الحد الأدنى المطلوب للدخل بدءاً من 2000 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى لسن المدني 65 سنة.

الحد الأقصى لسن العسكريين: حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

الوثائق المطلوبة

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