نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوالات بالتقسيط من موبايلي 1442 بدون دفعة أولي أو فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات بالتقسيط من موبايلي 1442، شروط الحصول على جوال بالتقسيط من شركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الشركة عن خدمة تقسيط جوالات بناء على عدد من الضوابط والشروط التي تمكن العميل من الحصول على جوال جديد بالتقسيط لمزيد من التفاصيل إليك هذا المقال.

شروط الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي

يجب أن يكون العميل من عملاء شركة موبايلي للإتصالات.

يجب أن يقوم بسداد جميع الأقساط الخاصة بالجهاز الأول إذا كان يتقدم الحصول على التقسيط للمرة الثانية.

يجب أن تكون شريحة الهاتف الجوال المملوكة للعميل تابعة للشركة وبإسم العميل كما يجب أن يشترك بباقات الإنترنت والإتصالات.

إذا كان يفكر في إلغاء خطة التقسيط التي اتفق عليها مع الشركة يجب أن ينهي سداد باقي الأقساط دفعة واحدة بالإضافة إلى الضرائب المفروضة عليه.

يقوم العميل بإرسال رسالة إلى رقم 110 تحتوي على الرمز 1122 يتمكن من خلالها على تأكيد إذا كانت الخدمة متوفرة للرقم الخاص به أم لا.

يقوم العميل بتوقيع عقد سداد مدته 24 شهر كما يلتزم بتقديم تعهد بسداد كل الأقساط وذلك وفقا للخطة التي حددتها الشركة.

يجب أن تصل قيمة المبالغ التى دفعها العميل للشركة في آخر ثلاث شهور الى 650 ريال سعودي.

لا يحق للعميل الذي يمتلك سجل إئتماني الإشتراك في خدمة التقسيط.

يلزم أن يكون العمل المتقدم الحصول على خدمة التقسيط من أحد مشتركي باقات مفوتر وهي مفوتر 100 أو مفوتر 200 أو مفوتر 300 أو مفوتر 400.

طريقة تقسيط جوال من شركة موبايلي

على العميل اولا الدخول إلى موقع شركة موبايلي.

إنشاء حساب جديد على الموقع.

إختيار نوع الجوال من العروض.

إختيار اللون ثم النقر على كلمة تسوق وإختيار طريقة السداد.

مزايا شراء جوالات بالتقسيط من شركة موبايلي

هناك عدة مزايا على تقسيط جوالات الآيفون والسامسونج وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي تأتي على النحو التالي: